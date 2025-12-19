viernes, diciembre 19, 2025
37.7 C
Nueve de Julio
General

Asueto administrativo municipal los días 24 y 31 de diciembre

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que no habrá actividad en sus dependencias durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo, siguiendo el Decreto 1503/25 que adhiere a la medida nacional

A través del Decreto 1503/25, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dispuso la adhesión del Gobierno Municipal al Decreto del Ejecutivo Nacional que establece asueto administrativo para la administración pública.

Según lo dispuesto, el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre no habrá actividad en la Municipalidad, en coincidencia con las vísperas de la celebración de la Navidad y del Año Nuevo.

De esta manera, se busca facilitar que los empleados municipales puedan disfrutar de estas fechas con sus familias y allegados. Se recuerda a los vecinos que durante estas jornadas no se realizarán trámites administrativos.

