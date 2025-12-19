Asueto administrativo municipal los días 24 y 31 de diciembre

- Advertisement -

A través del Decreto 1503/25, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dispuso la adhesión del Gobierno Municipal al Decreto del Ejecutivo Nacional que establece asueto administrativo para la administración pública.

Según lo dispuesto, el miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre no habrá actividad en la Municipalidad, en coincidencia con las vísperas de la celebración de la Navidad y del Año Nuevo.

De esta manera, se busca facilitar que los empleados municipales puedan disfrutar de estas fechas con sus familias y allegados. Se recuerda a los vecinos que durante estas jornadas no se realizarán trámites administrativos.