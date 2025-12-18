Verano en movimiento: propuestas recreativas, piletas y talleres en Nueve de Julio

- Advertisement -

La Comuna de Nueve de Julio avanza con una amplia agenda de actividades para la temporada de verano, con propuestas recreativas, deportivas y educativas distribuidas en distintos puntos del distrito. Así lo confirmó Julia Cereijido, titular del área de Cultura, Educación y Deportes, desde el Movil ‘La voz del Compre Local’ de Despertate el programa líder de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9.

Entre los espacios disponibles se destacan Piblandia y Rayuela, ambos con pileta, además de Facundo Quiroga y Morea, que también cuentan con natatorios habilitados, al hacer referencia a las Escuelas de Verano donde se arcicula con la cartera Educativa distrital, a cago de Gabriea Tiani. A estas opciones se suman otros lugares donde se desarrollarán actividades alternativas, talleres y propuestas recreativas sin pileta, pensadas para distintos intereses y edades.

Respecto a este programa de Escuelas Abiertas de Verano, Cereijido explicó que su puesta en marcha depende de la disponibilidad del recurso humano necesario, en particular de los guardavidas, requisito indispensable para habilitar las piletas con todas las condiciones legales. “Es un tema que nos excede como municipio, ya que no es un trámite que dependa directamente de nosotros”, aclaró. No obstante, señaló que se está trabajando en ese sentido y que, según lo previsto, el coordinador sería el mismo que el año pasado.

En otro tramo de la charla, la funcionaria destacó el compromiso permanente del área con instituciones y clubes, para que vecinos y vecinas puedan acceder a actividades acuáticas, especialmente ante las altas temperaturas. En ese marco, adelantó que el profesor Ariel Pesce – Director de Deportes- está desarrollando una nueva propuesta destinada al área de discapacidad, que implicará un cambio de natatorio, manteniendo el espíritu del programa. El anuncio oficial se realizará en los próximos días.

Finalmente, Cereijido recordó que hasta mañana se entregan las planillas para becas municipales y que la semana próxima continuarán las entrevistas con las trabajadoras sociales. En caso de que queden personas sin turno, se programarán entrevistas para los primeros días de enero.

De esta manera, el municipio continúa delineando un verano con inclusión, deporte y recreación, apostando al trabajo conjunto y al acceso equitativo de la comunidad a las propuestas.