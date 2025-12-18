Veintidós policías del distrito nuevejuliense fueron reconocidos por su labor en una ceremonia en Pehuajó

Personal reconocido con distinciones
Acto 104° Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Centro Cultural Zurro – Peguajó
🏅 Premio Mérito – Ministerio de Seguridad
Policía de Seguridad Comunal Peguajó
- Comisario Franco Joaquín Sist, jefe de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Peguajó
- Oficial Subinspector Luciano Adrián Molina
(Por su destacada actuación en el esclarecimiento de un homicidio calificado ocurrido el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Peguajó)
🏅 Premio Mérito – Ministerio de Seguridad
- Comisaria Jessica Olivera, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia – Hipólito Yrigoyen-Henderson
- Oficial Ayudante Jonathan Ezequiel, en representación
- Sargento López Lucía Soledad, numeraria Estación de Policía Comunal Nueve de Julio
🏅 Reconocimiento institucional
- Comisario General Adrián Leonardo Petroni, Superintendente de Seguridad Región Interior Oeste II
(Por su liderazgo, vocación de servicio y compromiso institucional)
🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
Personal destacado de Peguajó, Nueve de Julio, Carlos Casares e Hipólito Yrigoyen
- Comisario Papay Lorena Paola
- Oficial Principal Porrea Sabrina
- Oficial Principal Martín Sergio Andrés
- Oficial Principal Segovia Estefanía
- Oficial Subinspector Moreno Pablo Oscar
- Oficial Subinspector Fuentes Cerda María Victoria
- Oficial Subinspector Luna Ana Virginia
- Oficial Subinspector Alonso Sergio Enrique
🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
- Oficial Subinspector Conde Dayana
- Oficial Ayudante Ceola Nicolás
- Oficial Ayudante Vizqueda Jonathan
- Oficial Ayudante Bandera Luciana
- Mayor Saráte Walter
- Capitán Tévez Walter
- Teniente Primero Gallego Noelia
- Teniente Primero Vion Liliana
🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
- Teniente Bartolomé Guillermo
- Teniente González Alejandra
- Teniente De la Giovana Nicolás
- Subteniente Antonio Maximiliano
- Subteniente González Fernando
- Subteniente Reina Laura
- Subteniente Barrera Federico
- Subteniente Ramos Carlos
🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
- Subteniente Nicora Gisela
- Subteniente Carbonar Jessica
- Sargento Tolosa Nicolás
- Sargento González Jonathan
- Sargento Viera Fernando
- Sargento Maldonado Nadia
- Sargento Testa Yanina
- Sargento Pérez Luis
🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
- Sargento Moreira Magalí
- Sargento García Manuel
- Sargenta Acuña Teresita
- Sargento Barberi Gisela
- Sargento Cortés Matías
- Sargento Matos Dayana
- Oficial Toledo Francisco
🏅 Premio Labor Diaria
- Oficial Principal Yanus Karina
- Oficial Subinspector Galeano Juan Francisco
- Oficial Ayudante Chávez Débora
- Capitán Criado Luis
- Capitán Martín Pedro
- Teniente Ponce Leandro
- Teniente Canepare Nicolás
- Teniente Jandra
- Subteniente San Filipo Mauro
- Subteniente Méndez Anabela
- Subteniente Ramos Carlos
- Sargento Sacani Franco
- Sargenta Esquivel Belén
- Sargenta Acosta Micaela
- Sargento Damas Sonair
- Sargenta Lora María José
🏅 Labor Diaria – Continuación
- Sargento Espeche Jonathan
- Sargento Carnaval Elio
- Sargento Carrizo Talía
- Sargento Díaz Gustavo
- Sargento Moreira Mauro
- Sargento Rodríguez Víctor
- Sargento Brías
- Sargento Marvi
- Sargento Madero Francisco
- Sargento Muñiz Nieves
- Sargenta Furnos Camila
- Oficial Martínez Elías
- Oficial Gómez Sebastián
- Oficial Carbonari Miguel Antonio
🏅 Reconocimientos Especiales – Investigaciones Complejas (DDI Trenque Lauquen)
- Subcomisario Matos Claudio Alberto
- Subcomisario Luis Alejandro
- Oficial Principal Ocampo Facundo Martín
(Por desarticulación de organización criminal vinculada al lavado de activos)
🏅 Reconocimientos – Políticas de Género
- Mayor Karina Inés Merlo
- Sargento Martínez Fernanda
🏅 Reconocimientos – Centro de Entrenamiento y Escuela de Tiro
- Mayor Domínguez Alberto Fabián
- Sargento López David Ezequiel
- Oficial Galeano Lucas José
🏅 Reconocimientos – Seguridad Rural (CPR Peguajó)
Premio Mérito – Ministerio de Seguridad
- Oficial Subinspector Galeano Fernando
- Oficial Ayudante Federico
- Sargento Montero Estefanía
- Sargento Merlo Cristian
Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad
- Sargento Álvarez Juan
- Sargento Vázquez Cristian
- Sargento Fiold Dayana