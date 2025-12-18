viernes, diciembre 19, 2025
20.3 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 19, 2025
20.3 C
Nueve de Julio
General

Veintidós policías del distrito nuevejuliense fueron reconocidos por su labor en una ceremonia en Pehuajó

Con la presencia de autoridades policiales, municipales y judiciales, en una ceremonia cargada de reconocimientos, homenajes y distinciones al personal destacado de cuatro distritos de la región

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el Centro Cultural Zurro de la ciudad de Peguajó se llevó a cabo el acto central por el 104° aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una ceremonia que reunió a autoridades policiales, municipales, judiciales y a numerosos efectivos de distintas dependencias de la región.

El evento fue encabezado por el Superintendente de Seguridad Región Interior Oeste II, comisario general Adrián Leonardo Petroni, junto al jefe de la Policía de Seguridad Comunal Peguajó, comisario inspector César Luis Servizu; el jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Carlos Casares, comisario José María Expósito; el jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Hipólito Yrigoyen, comisario inspector Sebastián Fedor Paturlane; y el jefe de la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, comisario Juan José Dávila, entre otros altos mandos policiales.

Las autoridades fueron recibidas por el jefe de Línea Oficial, subinspector Luciano Adrián Molina, quien solicitó la autorización correspondiente para dar inicio al acto protocolar. Posteriormente, se dio la bienvenida a representantes de las distintas especialidades policiales, como Seguridad Rural, Policía Vial, Investigaciones, Drogas Ilícitas, Centro de Despacho, Escuela de Tiro y Centros de Entrenamiento.

También estuvieron presentes el intendente municipal de Peguajó, Pablo Javier Zurro; el intendente de Hipólito Yrigoyen, contador Luis Ignacio Pugnaloni; funcionarios municipales de Carlos Casares y 9 de Julio; representantes de foros de seguridad y autoridades judiciales, entre ellas el fiscal federal doctor Roberto Rubio y otros integrantes del Ministerio Público.

El acto dio inicio con el ingreso de las banderas de ceremonia, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego se realizó un emotivo homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, con un toque de silencio en su memoria.

A continuación, el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, presbítero Horacio Almiccar Herrera, brindó una invocación religiosa y bendijo las distinciones que serían entregadas, destacando el valor del servicio público, el compromiso con la comunidad y el sentido profundo de las celebraciones, especialmente en el marco de las fiestas de fin de año.

Durante la ceremonia se entregaron premios Mérito, Estímulo y Labor Diaria otorgados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a efectivos de Peguajó, 9 de Julio, Carlos Casares e Hipólito Yrigoyen, en reconocimiento a su desempeño, profesionalismo y compromiso en procedimientos de alta relevancia, investigaciones complejas y tareas cotidianas de prevención y asistencia a la comunidad.

Entre los reconocimientos más destacados se valoró el esclarecimiento de un homicidio de gran repercusión mediática ocurrido en Peguajó, investigaciones por delitos complejos como lavado de activos, desarticulación de bandas delictivas, hechos de inseguridad rural y el trabajo sostenido de áreas clave como el Centro de Despacho, Seguridad Rural, Policía Vial y políticas de género.

Asimismo, los intendentes y representantes municipales hicieron entrega de distinciones especiales a jefes y efectivos policiales, expresando su agradecimiento por la labor diaria de los hombres y mujeres que integran la fuerza, destacando su vocación de servicio, el esfuerzo personal y el compromiso con la seguridad ciudadana.

En el tramo final, se reconoció la trayectoria de numerosos efectivos y se puso en valor el trabajo de instructores y formadores, fundamentales para la capacitación profesional y ética de la fuerza policial.

Con la despedida de las banderas de ceremonia y el cierre formal comunicado al superintendente, se dio por finalizado el acto, que fue transmitido en vivo para toda la región. De esta manera, la Policía de la Provincia de Buenos Aires celebró su 104° aniversario, reafirmando su compromiso con la comunidad y reconociendo el trabajo cotidiano de sus efectivos, entre ellos los 22 agentes de la Policia Comunal de Nueve de Julio distinguidos durante la jornada

Personal reconocido con distinciones

Acto 104° Aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Centro Cultural Zurro – Peguajó

🏅 Premio Mérito – Ministerio de Seguridad

Policía de Seguridad Comunal Peguajó

  • Comisario Franco Joaquín Sist, jefe de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Peguajó
  • Oficial Subinspector Luciano Adrián Molina

(Por su destacada actuación en el esclarecimiento de un homicidio calificado ocurrido el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Peguajó)

🏅 Premio Mérito – Ministerio de Seguridad

  • Comisaria Jessica Olivera, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia – Hipólito Yrigoyen-Henderson
  • Oficial Ayudante Jonathan Ezequiel, en representación
  • Sargento López Lucía Soledad, numeraria Estación de Policía Comunal Nueve de Julio

 

🏅 Reconocimiento institucional

  • Comisario General Adrián Leonardo Petroni, Superintendente de Seguridad Región Interior Oeste II
    (Por su liderazgo, vocación de servicio y compromiso institucional)

🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

Personal destacado de Peguajó, Nueve de Julio, Carlos Casares e Hipólito Yrigoyen

  • Comisario Papay Lorena Paola
  • Oficial Principal Porrea Sabrina
  • Oficial Principal Martín Sergio Andrés
  • Oficial Principal Segovia Estefanía
  • Oficial Subinspector Moreno Pablo Oscar
  • Oficial Subinspector Fuentes Cerda María Victoria
  • Oficial Subinspector Luna Ana Virginia
  • Oficial Subinspector Alonso Sergio Enrique

🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

  • Oficial Subinspector Conde Dayana
  • Oficial Ayudante Ceola Nicolás
  • Oficial Ayudante Vizqueda Jonathan
  • Oficial Ayudante Bandera Luciana
  • Mayor Saráte Walter
  • Capitán Tévez Walter
  • Teniente Primero Gallego Noelia
  • Teniente Primero Vion Liliana

🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

  • Teniente Bartolomé Guillermo
  • Teniente González Alejandra
  • Teniente De la Giovana Nicolás
  • Subteniente Antonio Maximiliano
  • Subteniente González Fernando
  • Subteniente Reina Laura
  • Subteniente Barrera Federico
  • Subteniente Ramos Carlos

🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

  • Subteniente Nicora Gisela
  • Subteniente Carbonar Jessica
  • Sargento Tolosa Nicolás
  • Sargento González Jonathan
  • Sargento Viera Fernando
  • Sargento Maldonado Nadia
  • Sargento Testa Yanina
  • Sargento Pérez Luis

🏅 Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

  • Sargento Moreira Magalí
  • Sargento García Manuel
  • Sargenta Acuña Teresita
  • Sargento Barberi Gisela
  • Sargento Cortés Matías
  • Sargento Matos Dayana
  • Oficial Toledo Francisco

🏅 Premio Labor Diaria

  • Oficial Principal Yanus Karina
  • Oficial Subinspector Galeano Juan Francisco
  • Oficial Ayudante Chávez Débora
  • Capitán Criado Luis
  • Capitán Martín Pedro
  • Teniente Ponce Leandro
  • Teniente Canepare Nicolás
  • Teniente Jandra
  • Subteniente San Filipo Mauro
  • Subteniente Méndez Anabela
  • Subteniente Ramos Carlos
  • Sargento Sacani Franco
  • Sargenta Esquivel Belén
  • Sargenta Acosta Micaela
  • Sargento Damas Sonair
  • Sargenta Lora María José

🏅 Labor Diaria – Continuación

  • Sargento Espeche Jonathan
  • Sargento Carnaval Elio
  • Sargento Carrizo Talía
  • Sargento Díaz Gustavo
  • Sargento Moreira Mauro
  • Sargento Rodríguez Víctor
  • Sargento Brías
  • Sargento Marvi
  • Sargento Madero Francisco
  • Sargento Muñiz Nieves
  • Sargenta Furnos Camila
  • Oficial Martínez Elías
  • Oficial Gómez Sebastián
  • Oficial Carbonari Miguel Antonio

🏅 Reconocimientos Especiales – Investigaciones Complejas (DDI Trenque Lauquen)

  • Subcomisario Matos Claudio Alberto
  • Subcomisario Luis Alejandro
  • Oficial Principal Ocampo Facundo Martín

(Por desarticulación de organización criminal vinculada al lavado de activos)

🏅 Reconocimientos – Políticas de Género

  • Mayor Karina Inés Merlo
  • Sargento Martínez Fernanda

🏅 Reconocimientos – Centro de Entrenamiento y Escuela de Tiro

  • Mayor Domínguez Alberto Fabián
  • Sargento López David Ezequiel
  • Oficial Galeano Lucas José

🏅 Reconocimientos – Seguridad Rural (CPR Peguajó)

Premio Mérito – Ministerio de Seguridad

  • Oficial Subinspector Galeano Fernando
  • Oficial Ayudante Federico
  • Sargento Montero Estefanía
  • Sargento Merlo Cristian

Premio Estímulo – Ministerio de Seguridad

  • Sargento Álvarez Juan
  • Sargento Vázquez Cristian
  • Sargento Fiold Dayana

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6075

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR