Pehuajó fue sede del acto regional por el 204° Aniversario de la Policía Bonaerense

En el Complejo Cultural Cine Zurro se desarrolló el acto protocolar por el 204° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La ceremonia fue encabezada por el Superintendente Regional, Comisario Mayor Adrián Petroni, y contó con la presencia de los intendentes Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Pablo Zurro (Pehuajó), el subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, Walter Depaoli, y el secretario de Gobierno de Carlos Casares, Cristian Massone. Durante el encuentro se distinguió a efectivos policiales de toda la región.

La ceremonia que reunió a autoridades municipales, funcionarios del área de seguridad y representantes de las fuerzas policiales de distintos distritos del noroeste bonaerense.

El evento se llevó a cabo en el Complejo Cultural Cine Zurro, y estuvo encabezado por el Superintendente Regional, Comisario Mayor Adrián Petroni, quien tuvo a su cargo la conducción del acto institucional y el reconocimiento al personal policial destacado. Acompañaron la jornada el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, en carácter de anfitrión; el intendente de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, cuya cabecera es Henderson; el secretario de Gobierno de Carlos Casares, Cristian Massone, y el subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, Walter Depaoli; quien asistió en representación del Ejecutivo distrital y se leyó una carta de la Intendente María José Gentile.

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a efectivos policiales de Pehuajó, Nueve de Julio, Carlos Casares y Hipólito Yrigoyen-Henderson, reconociendo acciones destacadas, trayectorias de servicio y el compromiso demostrado en el desempeño diario de sus funciones. En el caso particular de Nueve de Julio, se destacó el reconocimiento a 22 efectivos de la Policía Comunal, entre ellos la titular de la Comisaría de la Mujer, que recibió dos menciones especiales.

Finalizado el acto, el intendente Luis Ignacio Pugnaloni remarcó a Cadena Nueve, la relevancia institucional de este tipo de homenajes:

“Es importantísimo acompañar la labor que ha realizado el personal policial durante el año. Estos reconocimientos son una manera de agradecer el compromiso y el esfuerzo que ponen cada día en su trabajo”, expresó.

En relación a la situación de seguridad en el distrito de Hipólito Yrigoyen, el jefe comunal señaló que los índices delictivos se mantienen en niveles bajos. “Estamos muy bien, con un índice delictivo bajo. Trabajamos de manera permanente con la Policía Comunal, el CPR y la Comisaría de la Mujer. Siempre exigimos un poco más, pero los resultados son satisfactorios”, afirmó. Asimismo, reconoció que modalidades delictivas como el “cuento del tío” aparecen de forma esporádica, aunque aseguró que se refuerzan las tareas de prevención y concientización hacia la comunidad.

Por su parte, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, destacó a Cadena Nueve el valor del acto y el rol de las fuerzas de seguridad:

“Siempre es importante reconocer a los policías que trabajan bien. Arriesgan su vida continuamente y, aunque el reconocimiento a veces es poco, estos actos son necesarios para acompañarlos”, sostuvo.

Zurro subrayó además que Pehuajó cuenta con una policía “ordenada”, lo que consideró clave para el funcionamiento del sistema de seguridad local. En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y las fuerzas policiales, el respaldo logístico y la lucha permanente contra el narcotráfico, aclarando que, si bien el delito cero no existe, los indicadores se mantienen dentro de parámetros controlados.

Otro de los ejes abordados por los funcionarios fue la problemática regional vinculada al uso indebido de motocicletas, especialmente aquellas con escapes adulterados y conductas temerarias. El intendente pehuajense explicó que se vienen realizando secuestros de motos, que no se persigue a los motociclistas para evitar accidentes y que en los próximos días se avanzará con la compactación de los vehículos retenidos desde hace más de seis meses.

En representación del distrito de Nueve de Julio, el subsecretario de Seguridad Walter Depaoli puso en valor la cantidad de efectivos reconocidos durante el acto, señalando que “los 22 reconocimientos recibidos son una clara muestra del trabajo, la operatividad y el compromiso que viene desarrollando la Policía Comunal de Nueve de Julio”.

Depaoli también destacó la importancia de avanzar en políticas de seguridad coordinadas a nivel regional, haciendo referencia al proyecto de ordenanza que será tratado en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, el cual contempla sanciones más severas y el secuestro de motocicletas que no cumplan con la normativa vigente, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la convivencia urbana.

El acto concluyó con un mensaje de reconocimiento institucional y trabajo articulado, reafirmando la necesidad de fortalecer la cooperación entre municipios, fuerzas de seguridad y la comunidad, en el marco de un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.