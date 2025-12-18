jueves, diciembre 18, 2025
General

Operativos de tránsito refuerzan ‘Sin caso no hay moto’ y se secuestron 13 motovehículos

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa con acciones preventivas para proteger a los motociclistas en su integridad y la de los vecinos

0
La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio mantiene los controles en distintos puntos de la ciudad como parte de la campaña “Sin casco no hay moto”, destinada a concientizar sobre la importancia de este elemento de seguridad.

Los operativos, realizados de manera sorpresiva y en distintos horarios, buscan garantizar que los motociclistas respeten la normativa vigente y reduzcan los riesgos de accidentes graves.

Desde la Subsecretaría se destacó que el cumplimiento del uso del casco no solo evita sanciones, sino que salva vidas, protegiendo a los conductores ante posibles impactos. Asimismo, se instó a la comunidad a adoptar hábitos de conducción segura y a colaborar con las autoridades en la prevención de accidentes.

El secuestrp alcanzó a un total de 13 motovehículos cuyos conductores circulaban sin el casco, elemento obligatorio para la seguridad vial.

Los controles se realizan de manera sorpresiva y aleatoria en distintos puntos de la ciudad y en diferentes horarios, con el objetivo de concientizar a los motociclistas sobre la importancia de respetar la normativa vigente.

