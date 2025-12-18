Nueve de Julio se ubica entre los municipios con menor carga impositiva de la provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El reciente aumento de tasas municipales en el distrito de Pilar reavivó el conflicto entre el Gobierno nacional y los intendentes bonaerenses por el impacto que estos tributos tienen en los precios al consumidor. En ese contexto, el Ministerio de Economía lanzó el nuevo Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que permite comparar las tasas que cobra cada jurisdicción del país y deja en evidencia marcadas diferencias entre los municipios.

Dentro de ese relevamiento, Nueve de Julio aparece como uno de los distritos con menor presión tributaria, ya que no cobra tributo a los combustibles y mantiene alícuotas bajas en otros conceptos, como la tasa vial y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene. Esta situación lo posiciona como una de las comunas más competitivas para la actividad comercial y productiva dentro del interior bonaerense.

La polémica se desató luego de que el municipio de Pilar incrementara la Tasa de Protección Ambiental, modificando el esquema previo de monto fijo por módulos y estableciendo una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del IVA. La percepción se aplica a supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas, que actúan como agentes de recaudación.

La medida generó fuertes críticas desde distintos sectores y motivó una nueva intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, quien incluso había recomendado públicamente “no comprar nada en Pilar”. Días después, el funcionario utilizó sus redes sociales para difundir el nuevo portal de transparencia.

“Mientras desde el Gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo. Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales”, señaló Caputo.

Municipios con tasas más altas

Según el portal oficial, la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, calculada sobre Ingresos Brutos y aplicada a grandes comercios como hipermercados, alcanza niveles elevados en varios distritos. Lanús encabeza el ranking con una alícuota del 6%, seguido por Pilar (4,50%), Quilmes (3,74%) y otros municipios del conurbano.

En materia de tasa vial, General Pueyrredón y Pinamar registran la alícuota más alta, con un 3%, mientras que otros distritos aplican entre el 2% y el 2,5%.

En contraste, Nueve de Julio mantiene una política tributaria moderada, sin gravámenes adicionales al combustible y con tasas sensiblemente más bajas que el promedio provincial, lo que reduce el impacto sobre los precios finales y los costos logísticos.

La postura del Gobierno nacional

La disputa entre el Ejecutivo nacional y los intendentes bonaerenses no es nueva. A comienzos de este año, el Ministerio de Economía instó a las provincias a avanzar en la eliminación de tasas municipales que no guardan relación con el costo real de los servicios prestados y que, según el Gobierno, resultan “ilegales y arbitrarias”.

Además, se advirtió que aquellos municipios que no adecuen su esquema tributario podrían enfrentar sanciones, como la suspensión de su participación en la masa coparticipable.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el uso excesivo de tasas municipales “obstaculiza los esfuerzos para reducir la presión impositiva y bajar la inflación”, mientras que el nuevo portal busca transparentar la información y permitir comparaciones claras entre distritos.

En ese escenario, municipios como Nueve de Julio aparecen como ejemplo de un esquema tributario más equilibrado, con menor carga para vecinos y comerciantes. La ausencia de tributos al combustible y la baja incidencia de tasas locales lo convierten en un caso destacado dentro del mapa bonaerense, en momentos en que el debate por la presión impositiva municipal vuelve a ocupar el centro de la escena política y económica.