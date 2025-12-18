Masiva marcha de la CGT en Plaza de Mayo contra la flexibilización laboral: “No podemos entregar nuestros derechos”

- Advertisement -

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para expresar su rechazo a los proyectos de flexibilización laboral impulsados por el Gobierno. Bajo la consigna “No podemos entregar nuestros derechos”, los principales dirigentes sindicales advirtieron sobre el impacto que tendrían las reformas en las condiciones de trabajo y anunciaron un plan de lucha en defensa del empleo y el salario.

Desde horas de la mañana, columnas de distintos gremios avanzaron hacia el centro porteño con banderas, bombos y pancartas que reclamaban la preservación de los convenios colectivos, la estabilidad laboral y el rol de los sindicatos. El acto central contó con discursos de referentes de la CGT, quienes coincidieron en señalar que cualquier cambio en el régimen laboral debe discutirse con los trabajadores y no imponerse de manera unilateral.

“Venimos a decir con claridad que no aceptamos retrocesos. Los derechos laborales no son un privilegio: son conquistas históricas”, afirmaron desde el escenario montado frente a la Casa Rosada. En ese marco, remarcaron que la flexibilización “precariza el empleo, debilita la negociación colectiva y profundiza la desigualdad”.

El primer triunviro de la CGT que tomó la palabra en el acto fue Octavio Argüello, quien advirtió que si el Gobierno no escucha el reclamo de los trabajadores, el reclamo terminará en un paro nacional.

Jorge Solá, también integrante de la CGT, caracterizó la ley de flexibilización laboral como un “ataque a la libertad” que, paradógicamente, “este gobierno tanto defiende”. Además, adelantó que la central obrera ya definió un plan de lucha y, de no ser escuchados, terminará “en un paro nacional en todo el país”

Cristian Gerónimo, otro de los integrantes de la CGT, alertó que “este modelo económico ya fracasó” y eso lo demuestran las 20 mil empresas pyme que cerraron desde que asumió el Gobierno ultraderechista. “Esta CGT tiene muy claros los intereses que representa y vamos a defender los derechos de los trabajadores sin ceder ni un paso”, enfatizó.

En el mismo sentido, remarcó que la central obrera se opone a la reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo, está escrita a favor de las grandes corporaciones de argentina, no favorece a las pymes ni a las medianas empresas”.

La central obrera también adelantó un plan de acción que incluirá nuevas movilizaciones y medidas gremiales si el Ejecutivo avanza con las iniciativas cuestionadas. Si bien dejaron abierta la puerta al diálogo, exigieron que cualquier instancia de negociación contemple la participación de los sindicatos y garantice la protección de los derechos adquiridos.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y con un importante despliegue de organizaciones sindicales y sociales. Con esta demostración de fuerza, la CGT buscó enviar un mensaje político contundente y marcar su postura frente a la agenda laboral del Gobierno, anticipando un escenario de creciente conflictividad si no hay cambios en el rumbo de las reformas