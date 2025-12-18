La temporada de verano en las piletas del Club Atlético suma bañeros en dos semanas

Tal como estaba anunciado, el viernes 5 de diciembre se habilitaron oficialmente las piletas de natación del Club Atlético, dando inicio a la temporada de verano. Desde los primeros días se registró una importante presencia de bañistas, en un contexto climático variable, con jornadas de intenso calor alternadas con días más frescos o lluviosos, una constante típica de esta época del año.

Durante la primera semana se destacó especialmente la participación de deportistas del Club, quienes cuentan con acceso libre a las piletas durante los primeros diez días. Entre ellos, sobresalió la presencia de jugadoras de hockey, que aprovecharon la jornada del viernes para realizar un campamento nocturno en el SUM. También se observaron grupos de básquetbol y fútbol, acompañados por sus respectivos profesores, además de representantes de otras disciplinas que se sumaron en distintas jornadas.

Por otra parte, el lunes 15 comenzaron oficialmente las Colonias de Vacaciones, con el primer contingente de la temporada. En el turno mañana funciona la Escuela de Natación, organizada por edades y piletas, con el siguiente equipo de trabajo: en la pileta chica (3 y 4 años) están a cargo Julia Setién y Rocío Lezcano; en la pileta mediana (5 y 6 años), Flor Albo, Marcelo Colombo, Alfonsina Legone y Lucía Merlo; en la pileta grande (6 y 7 años), Chelo Basile y Daniela Tolosa; para los grupos de 8 y 9 años, Andrés Pastori y Pilar Rodríguez; y para los de 10, 11 y 12 años, Laura Lapenta y Fermín Raineri. La coordinación general está a cargo de Andrés Pastori.

En el turno tarde se desarrolla la Colonia de Vacaciones, con Joaquín Basso y Julieta Arauz en la pileta chica (3 y 4 años); Nico Gabilondo y Melanie Guiotto en la pileta mediana (5 y 6 años); y en la pileta grande, para niños de 6 y 7 años en adelante, trabajan Fermín Raineri, Alfonsina Legone y Lucía Merlo. La coordinación general de este turno está a cargo de Daniela Tolosa. Cabe destacar que este grupo finaliza cada jornada con una merienda, luego de salir de las piletas a las 18 horas.

De esta manera, el Club Atlético puso en marcha una nueva temporada de verano, combinando recreación, deporte y aprendizaje, con una propuesta pensada para todas las edades y una amplia participación de socios y deportistas.