Kicillof se reunió con empresarios pymes para analizar la crisis productiva en la provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con empresarios y empresarias pymes y representantes del entramado productivo bonaerense en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Lo acompañaron los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Durante el encuentro, Kicillof advirtió sobre lo que consideró “uno de los ataques más graves de nuestra historia contra el tejido productivo y la matriz industrial argentina”, aludiendo a políticas nacionales que, según su criterio, buscan desindustrializar el país y facilitan despidos y cierres de empresas.

“Ahora el Gobierno nacional plantea una reforma de la Ley laboral que no trae nada bueno para los argentinos. Es un paso más de un plan que apunta a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y a facilitar los despidos”, afirmó el Gobernador, y agregó: “Si esto se concreta, el consumo va a seguir derrumbándose y las pymes bonaerenses no van a tener a quién venderle”.

El encuentro se centró en la situación actual del sector productivo y buscó generar un espacio de diálogo para intercambiar miradas, diagnósticos y propuestas frente a la caída de la producción y del consumo en las pymes.

Por su parte, el ministro Costa destacó la importancia de estos encuentros: “Este encuentro mano a mano con protagonistas del sector productivo es fundamental para realizar un diagnóstico común y seguir buscando instrumentos que favorezcan a nuestras pymes, ante un contexto sumamente crítico por consecuencia de las políticas del Gobierno nacional. Ni los empresarios pymes, ni los trabajadores, ni el pueblo bonaerense quiere este modelo económico: esto no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Rodríguez señaló que “estamos en un momento difícil para el sector, con una apertura importadora y un aumento de costos que afectan de lleno a nuestras pymes. Por eso es clave fomentar estos encuentros de diálogo directo entre productores, empresarios y el Estado provincial para trazar un camino de acción en conjunto”.

Durante la actividad participaron más de 80 empresarios de sectores como textil, indumentaria, construcción, energía, industria manufacturera, metalmecánica y tecnología del conocimiento. También estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi; su par de Desarrollo Comercial e Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fogaba, Verónica Wejchenberg.

Kicillof concluyó la reunión reafirmando la postura de la provincia: “Nos oponemos a este modelo tanto desde lo político como desde lo institucional. Nuestra provincia es productiva y no puede permitir que se profundicen las medidas que nos llevan al exterminio de la industria nacional. Necesitamos que las pymes sean un actor que tenga una voz cada día más potente para defender la producción y el trabajo de los y las bonaerenses”.