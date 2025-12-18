El gobierno de la provincia continúa fortaleciendo las políticas alimentarias en los 135 municipios

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de diversas acciones, continúa fortaleciendo las políticas alimentarias en los 135 municipios con el fin de garantizar el derecho a la alimentación de cada niño, niña y adolescente. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad realizó el acto de cierre del proyecto Nutricionistas en Territorio, que tiene como objetivo optimizar la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en cada distrito.

La jornada tuvo lugar en la sede del Ministerio, a cargo de Andrés Larroque, y fue encabezada por la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, quien estuvo acompañada por el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; y los directores del SAE, Juan Sorrentino; y de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto. También participaron los equipos técnicos y las 25 Licenciadas en Nutrición que están presentes en cada una de las regiones educativas de la Provincia.

Al respecto, Meglia destacó que “el equipo no solo le pone cuerpo al trabajo en cada lugar, sino también profesionalismo, corazón y amor”, y remarcó que “hoy se puede hablar con orgullo de la gestión porque ha ido cambiado la calidad del SAE desde que existe el rol de las nutricionistas”. “Garantizan que el programa siga funcionando en el territorio”, agregó y finalmente valoró: “Esa comida que se ofrece en las escuelas públicas es quizás la única del día o la más importante para muchas familias, en un contexto apremiante”.

Bozzano, por su parte, resaltó que “trabajar con el gobernador Kicillof y el ministro Larroque es un privilegio enorme, porque si no se hubiese tomado esta decisión política sería imposible llevar adelante esta tarea heroica”, al tiempo que cuestionó “el nivel de improvisación del gobierno nacional”. “Este trabajo transformador que iniciamos hace tres años parecía una utopía y hoy hemos logrado tejer una red que abraza y contiene a la comunidad”, añadió.

Sorrentino, en tanto, subrayó “que las nutricionistas se han convertido en una referencia fundamental para la comunidad educativa” y afirmó que “son un eslabón determinante en cada distrito y región para sostener un programa tan sensible y territorial”.

Por último, Cacciutto sostuvo que “más allá de los conocimientos, esta mirada completa, de no juzgar, contener y pensar estrategias en momentos complejos, es posible gracias a una concepción política que contempla el contexto y rescata el vínculo humano y la escucha”.