El gobierno de la provincia continúa fortaleciendo las políticas alimentarias en los 135 municipios

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de diversas acciones, continúa fortaleciendo las políticas alimentarias en los 135 municipios con el fin de garantizar el derecho a la alimentación de cada niño, niña y adolescente. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad realizó el acto de cierre del proyecto Nutricionistas en Territorio, que tiene como objetivo optimizar la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en cada distrito.
La jornada tuvo lugar en la sede del Ministerio, a cargo de Andrés Larroque, y fue encabezada por la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, quien estuvo acompañada por el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; y los directores del SAE, Juan Sorrentino; y de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto. También participaron los equipos técnicos y las 25 Licenciadas en Nutrición que están presentes en cada una de las regiones educativas de la Provincia.
Al respecto, Meglia destacó que “el equipo no solo le pone cuerpo al trabajo en cada lugar, sino también profesionalismo, corazón y amor”, y remarcó que “hoy se puede hablar con orgullo de la gestión porque ha ido cambiado la calidad del SAE desde que existe el rol de las nutricionistas”. “Garantizan que el programa siga funcionando en el territorio”, agregó y finalmente valoró: “Esa comida que se ofrece en las escuelas públicas es quizás la única del día o la más importante para muchas familias, en un contexto apremiante”.
Bozzano, por su parte, resaltó que “trabajar con el gobernador Kicillof y el ministro Larroque es un privilegio enorme, porque si no se hubiese tomado esta decisión política sería imposible llevar adelante esta tarea heroica”, al tiempo que cuestionó “el nivel de improvisación del gobierno nacional”. “Este trabajo transformador que iniciamos hace tres años parecía una utopía y hoy hemos logrado tejer una red que abraza y contiene a la comunidad”, añadió.
Sorrentino, en tanto, subrayó “que las nutricionistas se han convertido en una referencia fundamental para la comunidad educativa” y afirmó que “son un eslabón determinante en cada distrito y región para sostener un programa tan sensible y territorial”.
Por último, Cacciutto sostuvo que “más allá de los conocimientos, esta mirada completa, de no juzgar, contener y pensar estrategias en momentos complejos, es posible gracias a una concepción política que contempla el contexto y rescata el vínculo humano y la escucha”.
Esta iniciativa, que se puso en marcha en 2023 impulsada por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio, acompaña a los entes ejecutores (consejos escolares y gobiernos locales) de los 135 municipios en la implementación de los programas, con el fin de seguir mejorando la calidad de las prestaciones y garantizar seguridad alimentaria.
Este año, entre otras actividades, se realizaron reuniones de trabajo con los entes ejecutores y también se visitaron escuelas, con el propósito de conocer las instalaciones, dialogar con los directivos y auxiliares, y fortalecer el vínculo territorial. Además, en ese contexto, se confeccionaron y readaptaron los menús existentes en el territorio en base a
diferentes necesidades, experiencias y saberes de las auxiliares de cocina, y a partir de ese trabajo se recopilaron recetas de cada uno de los 135 distritos en el Primer Recetario Bonaerense del SAE.
En el marco del fortalecimiento de esta política pública también se desarrollaron jornadas de capacitación sobre Alimentos Libres de Gluten; Sensibilización de los programas SAE y MESA; Intercambios con familias y estudiantes sobre alimentación; Lineamientos generales para la apertura de un nuevo comedor o la implementación de menú; y Curso de Gestión y Abordaje Integral. A través de este último, mediante 69 encuentros, más de 4500 auxiliares recibieron la certificación para la manipulación segura, responsable y saludable de los alimentos.
El encuentro incluyó una apertura a cargo de las autoridades, la exposición de las líneas de trabajo de la Dirección, una presentación de los programas a nivel central y territorial junto con un video resumen y un informe final del proyecto. También participaron funcionarios y trabajadores de las direcciones de Economía Social y de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio, junto a referentes regionales de la cartera.
También estuvieron presentes autoridades de los ministerios de Economía, Salud, y Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires; al igual que responsables de otros organismos como la Dirección General de Cultura y Educación y del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP). Además también instituciones y organizaciones como el Colegio de Nutricionistas de la Provincia, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), UNICEF y el BID.