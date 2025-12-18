El CEPA advierte que la reforma laboral impulsa una pérdida masiva de derechos y un cambio profundo en la relación de poder en el trabajo

- Advertisement -

En diálogo con Gustavo Tinetti en el programa Despertate por Cadena Nueve – Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la economista Jennifer Stefan, referente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), brindó un análisis integral del informe recientemente elaborado por la institución sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Según explicó Stefan, el documento surge del trabajo sostenido que CEPA realiza desde 2017 con el objetivo de “democratizar la información económica y hacer accesibles debates complejos”. En este caso, el foco está puesto en una reforma que definió como “refundacional”, por el alcance y la profundidad de los cambios que propone sobre el mundo del trabajo.

Derechos constitucionales y normas internacionales en riesgo

Stefan remarcó que la reforma no solo avanza sobre derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino que también vulnera principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su entender, el proyecto afecta tanto derechos individuales como colectivos y busca “cristalizar un cambio en la relación de poder entre empleadores y trabajadores”, partiendo de una supuesta igualdad que, en la práctica, no existe.

“Es una relación absolutamente asimétrica, y esta reforma rompe herramientas centrales de defensa de los trabajadores, como la organización sindical”, sostuvo.

Legisladores y un debate con escaso conocimiento

Consultada sobre el impacto del informe en el debate parlamentario, Stefan señaló que quedará en manos de cada legislador, aunque advirtió sobre un preocupante desconocimiento del contenido que se vota. “Quedó de manifiesto que muchos legisladores no saben ni siquiera qué están votando”, afirmó, al tiempo que describió a los bloques oficialistas y aliados como “ordenados” en su respaldo al proyecto, mientras que el peronismo aparece mayoritariamente en rechazo.

Antecedentes judiciales y posibles impugnaciones

La economista recordó que buena parte de estas reformas ya habían sido incluidas en el DNU 70/23, frenado por la Justicia laboral por su inconstitucionalidad. Si bien ahora se trata de un proyecto de ley, Stefan no descartó que, de aprobarse, vuelva a ser judicializado y llegue incluso a la Corte Suprema, que aún mantiene pendiente una definición sobre el decreto.

Cuatro ejes críticos del informe del CEPA

El análisis del CEPA estructura sus críticas en cuatro grandes ejes:

Pérdida de derechos individuales, como el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de solo siete días, la extensión de la jornada laboral mediante bancos de horas sin pago de horas extras y la ampliación del período de prueba, incluso en el trabajo en casas particulares. Ataque a los derechos colectivos y al sindicalismo, con medidas que afectan el financiamiento gremial, facilitan la creación de sindicatos paralelos y restringen el derecho a huelga mediante la ampliación de las actividades consideradas esenciales. Transferencia de ingresos al sector privado, a través de la reducción de contribuciones patronales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y beneficios fiscales que, según CEPA, desfinancian el sistema previsional. Precarización y exclusión de trabajadores, especialmente de plataformas digitales y monotributistas, que quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo sin un piso mínimo de derechos.

Stefan también cuestionó la habilitación para pagar salarios mediante billeteras virtuales no reguladas como entidades financieras y alertó sobre el impacto que esto podría tener en el sistema bancario y el crédito de largo plazo.

Reformas que ya fracasaron

Uno de los puntos centrales del informe es la comparación histórica. Según Stefan, reformas similares aplicadas en los años 90 y durante el gobierno de Mauricio Macri no generaron empleo, sino que provocaron la pérdida de empresas y puestos de trabajo. “Con Macri se perdieron más de 20 mil empresas y, en lo que va del gobierno de Javier Milei, ya se perdieron alrededor de 19 mil”, afirmó.

Aunque la reforma laboral aún no comenzó a tratarse formalmente —se estima que podría llegar al recinto hacia fines de mes—, desde CEPA advierten que se trata de un punto de inflexión para el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

Al cierre de la entrevista, Stefan agradeció el espacio y convocó a la audiencia a consultar el informe completo en la página del CEPA. “Tiene un análisis pormenorizado de todas las aristas de la reforma”, concluyó, dejando abierta la discusión sobre un tema que promete marcar la agenda política, sindical y judicial en los próximos meses.