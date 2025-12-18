Continúa la campaña de controles de vehículos y sus ocupantes: se secuestraron 15

- Advertisement -

En el marco de la campaña de control y concientización vial que lleva adelante la Municipalidad de Nueve de Julio, durante el pasado fin de semana la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito procedió al secuestro de vehículos que circulaban en infracción a las normativas vigentes.

Según se informó oficialmente, en los operativos realizados se secuestraron tres automóviles y dos motocicletas, los cuales carecían de la documentación obligatoria y/o presentaban infracciones a las normas de tránsito. Los automóviles fueron retirados mediante grúas municipales y trasladados al depósito judicial, donde permanecerán hasta tanto sus propietarios regularicen la situación correspondiente.

Desde el área de Seguridad destacaron que estos procedimientos forman parte de una campaña sostenida, en el marco de la cual ya se han secuestrado un total de 15 vehículos en distintos operativos realizados en las últimas semanas.

Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli, adelantó a CN que los controles continuarán desarrollándose de manera permanente y sorpresiva en distintos puntos de la ciudad. “El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial para todos los vecinos”, señaló el funcionario.

Asimismo, Depaoli remarcó la importancia de circular con la documentación correspondiente y respetar las leyes vigentes, subrayando que estas acciones no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo, buscando reducir riesgos y accidentes en la vía pública.

Desde el Municipio reiteraron el llamado a la responsabilidad de los conductores y confirmaron que la campaña continuará durante los próximos fines de semana.