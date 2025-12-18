Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para este sábado

- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este sábado 20, debido al avance de un frente frío que impactará especialmente en el oeste y noroeste del territorio bonaerense.

Según el pronóstico, entre la madrugada y la mañana se registrarán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, principalmente durante las primeras horas del día. Estos fenómenos podrían estar acompañados por caída ocasional de granizo, ráfagas de viento localizadas y fuertes chaparrones que generen abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se estiman acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que, de manera puntual, los valores puedan ser superiores.

Hacia el mediodía se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, durante el resto de la jornada persistirá la probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes, aunque de menor intensidad.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos o con actividades al aire libre programadas.