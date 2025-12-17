Valentín Miranda destacó el avance en la modificación del régimen de adopción en la provincia de Buenos Aires

El diputado provincial Valentín Miranda, oriundo de Trenque Lauquen, valoró positivamente que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires haya puesto en agenda el tratamiento de una modificación del régimen de adopción, al considerar que se trata de “un tema sensible, necesario y de profundo impacto en la vida de muchas familias bonaerenses”.

Durante su intervención en el recinto, el legislador subrayó la importancia de avanzar en cambios que permitan agilizar los procesos de adopción, históricamente atravesados por la lentitud, la complejidad y los altos costos. “Hay historias de adopción que conmueven por el amor y la decisión de quienes eligen adoptar, pero también existe una contracara muy dura: trámites largos que muchas veces traban o desalientan ese camino”, expresó.

En ese sentido, Miranda destacó como un avance central la reducción de los plazos judiciales para la toma de decisiones, que pasarán de seis meses a 90 días, y advirtió que esta medida debe ir acompañada por una mayor asignación de recursos a los juzgados de familia. “No estamos hablando de simples expedientes, sino de procesos que tocan lo más sensible de las personas y del rol del Estado”, afirmó.

El diputado también valoró el enfoque de la reforma en la escucha y participación activa de niñas, niños y adolescentes a lo largo de todo el proceso de adopción, garantizando su acompañamiento mediante un abogado provisto de manera gratuita por el Estado. “Poner el eje en la voz del niño y escucharlo es muy importante”, sostuvo.

Asimismo, consideró positiva la unificación de licencias laborales para quienes adoptan y la incorporación de instancias previas, durante y posteriores a la adopción, especialmente en lo referido al proceso de vinculación entre el niño o niña y la familia adoptante. En ese marco, expresó su deseo de que el Congreso Nacional avance también en la actualización de la legislación laboral vinculada a estas situaciones.

Durante su exposición, Miranda resaltó el trabajo de la red de adopción de Trenque Lauquen y compartió una historia que, según relató, lo marcó profundamente y refleja la realidad de muchos procesos. Contó la experiencia de una niña de siete años que, al ser escuchada por un juez, preguntó: “¿Cuánto tiempo es un tiempito?”, luego de que le dijeran que en “un tiempito” iba a tener una familia. Esa frase dio nombre a una obra de teatro acercada al diputado por la red de adopción y sintetiza la incertidumbre y la espera que atraviesan miles de niñas y niños cuando las demoras se prolongan y el tema no ocupa un lugar central en la agenda del Estado.

Por último, el legislador hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los servicios locales y en el rol central de los municipios, remarcando que a mayor responsabilidad y funciones deben corresponder mayores recursos, equipos profesionales especializados y una clara decisión política. “La gente golpea la puerta del municipio para resolver sus problemas cotidianos, por eso es clave acompañar estas reformas con financiamiento y personal capacitado”, indicó.

“Celebro que estemos avanzando en esta modificación. Seguramente habrá aspectos para seguir mejorando, pero lo fundamental es que la adopción sea tratada con la centralidad y la sensibilidad que merece en esta Legislatura”, concluyó Miranda.