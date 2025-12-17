UATRE adhiere a la movilización de la CGT a favor de los trabajadores

- Advertisement -

La discusión sobre el futuro del trabajo en la Argentina no puede dejar afuera

las realidades de quienes sostienen la producción del país. Por eso, desde la

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

expresamos nuestra adhesión a la movilización convocada por la CGT para el

18 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el

Gobierno Nacional.

José Voytenco, Secretario General de UATRE, afirmó: “Como sociedad

tenemos la responsabilidad de levantar la voz cuando se ponen en riesgo

derechos fundamentales. La UATRE estará donde tiene que estar:

defendiendo a las trabajadoras y los trabajadores rurales”.

La reforma laboral anunciada implica un retroceso en derechos básicos y

habilita mayor precarización, debilitando la negociación colectiva, facilitando

la discrecionalidad patronal y reduciendo garantías históricas del movimiento

obrero. Tal como está planteada, la presente reforma laboral busca atomizar

las negociaciones, hacer más débiles las paritarias y facilitar los despidos,

afectando de manera directa la capacidad de los trabajadores de defender sus

condiciones de empleo. Defender derechos es también defender la calidad del

empleo y la competitividad del país.

En este contexto, señalamos puntos críticos que afectan a los trabajadores

rurales: la reducción de la responsabilidad solidaria en esquemas de

contratistas, la incorporación del período de prueba, algo que no existe en el

sector, que llega hasta ocho meses y la pérdida de atribuciones de la Comisión

Nacional de Trabajo Agrario para fijar salarios mínimos. Estos elementos

muestran que el proyecto no contempla adecuadamente la realidad laboral del

país y puede profundizar inequidades preexistentes.

Además, una reforma laboral seria debe partir de una realidad ineludible: el

70% de los trabajadores rurales continúa en la informalidad. Mejorar el

empleo exige combatir este problema, garantizar trabajo registrado y erradicar

prácticas aún presentes en diversas regiones del país, como la explotación

laboral e incluso casos de trabajo infantil.

Secretaría de Actas y Prensa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Desde la UATRE sostenemos que los gremios no estamos en contra de la

modernización ni de las políticas que impulsen el trabajo digno. La

modernización real se logra fortaleciendo un sistema laboral más justo,

formal, moderno y sostenible para todas las partes.

Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y consensos, siempre orientados

a ampliar derechos, mejorar la protección de los trabajadores y promover

empleo registrado. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con cada

trabajadora y trabajador de la Argentina.