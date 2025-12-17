miércoles, diciembre 17, 2025
General

Tres educadoras resultaron golpeadas tras despistarse en el Camino Real Dudignac–Morea

El accidente ocurrió este miércoles a la mañana temprano debido al mal estado del camino y las docentes fueron asistidas y trasladadas a centros de salud, encontrándose fuera de peligro

0
En la mañana de este miércoles, alrededor de las 7, se produjo un accidente de tránsito sobre el denominado Camino Real Dudignac–Morea, cuando un vehículo Volkswagen Gol de color gris, en el que se trasladaban tres educadoras, se despistó a raíz del mal estado de transitabilidad del camino y terminó casi dentro de la cuneta.

Como consecuencia del siniestro, las ocupantes del automóvil sufrieron algunos golpes. Según se informó, las personas involucradas son Soledad Villafañe, docente de la Escuela Primaria N°16 de Morea; Sara Berthelot, directora de dicha institución; y Maru Berthelot, directora de la Escuela Secundaria N°14 de la misma localidad.

Tras el accidente, una unidad de Bomberos Voluntarios de Dudignac acudió al lugar para brindar asistencia. Sin embargo, al llegar al sector y debido a la profundidad de los huellones y el deterioro del camino, el móvil bomberil también se despistó y terminó encajado, sin que se registraran lesionados en ese hecho.

Asimismo, una ambulancia del Hospital Municipal de Dudignac se hizo presente en el lugar y trasladó a las educadoras al nosocomio local. Posteriormente, fueron derivadas al Hospital Julio de Vedia, donde recibieron atención médica. Afortunadamente, se informó que las tres docentes se encuentran fuera de peligro.

