Pablo Zurro redobló las críticas a Javier Milei y llamó ‘a una oposición sin concesiones’

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, apuntó con extrema dureza contra el presidente Javier Milei y el rumbo del Gobierno nacional, al que acusó de “robarle” recursos a las provincias y municipios, “regalar el país” y profundizar una crisis social que golpea de lleno a los sectores populares.

“En el campo nacional y popular, todos los que pensamos en la patria tenemos que trabajar todos los días para enfrentar a Milei”, afirmó Zurro, y rechazó las críticas del oficialismo a la oposición: “Cuando dicen que no tenemos propuestas, no es cierto. Claro que las tenemos, empezando por discutir y renegociar la deuda externa”.

El jefe comunal advirtió sobre la contradicción entre los números macroeconómicos y la realidad cotidiana: “Cuando la gente dice que no hay inflación, después le preguntás y no llega a fin de mes. Estamos en un momento complejo, pero no tenemos que parecernos a ellos: tenemos que mantener nuestra ideología, adaptada a estos tiempos”.

Uno de los pasajes más duros de la entrevista estuvo centrado en la situación financiera de los distritos bonaerenses. “Milei nos debe 13 millones. A Pehuajó eso le repercute en casi dos presupuestos municipales. No nos los pagó, nos los robó: es un ladrón. Ali Babá y los 40 ladrones están a full”, disparó. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional impida el endeudamiento provincial: “Antes de prohibir que Axel se endeude, que nos paguen lo que nos deben”.

Zurro también criticó con dureza a dirigentes que, según él, optan por el silencio o la negociación con el oficialismo. “Como ganaron, muchos se callan. Pero la mayor responsabilidad la tienen los dirigentes. Hay algunos con el pecho bien frío y otros que, en la negociación, se están pareciendo a ellos”, sostuvo. “No hay una sola cosa de Milei que me guste”, remarcó.

En relación con el movimiento obrero, valoró la reacción sindical: “Celebro la salida de la CGT, aunque haya sido tardía. Más vale tarde que nunca”. Además, confirmó su participación en distintas movilizaciones: “No me importa ser intendente, soy alguien que lucha por lo nacional y lo popular”.

El intendente no ahorró críticas personales hacia el Presidente: “Milei da vergüenza ajena. Lo votaron, pero tenemos que luchar para volver. Muchos dirigentes le tienen miedo a los trolls y eso paraliza”.

Zurro también se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y volvió a denunciar una persecución política. “Cristina está presa por una causa armada. La juzgaron jueces bajo el armado de Macri. Yo no necesito estar a upa de ella para militar; respeto sus tiempos. La que peor la está pasando es ella y el pueblo argentino”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje hacia el interior del peronismo y marcó límites claros: “No hay que olvidarse de quiénes votaron la Ley Bases. Hay dos modelos de país, antagónicos. Algunos tienen que irse directamente a la derecha. Yo estoy en la vereda de enfrente de Milei y de los que entregan el país, y no me quiero parecer en nada a ellos”.