General

Nuevas iniciativas académicas buscan impulsar el desarrollo distrital

La Universidad de Buenos Aires presentó proyectos de capacitación orientados a fortalecer habilidades en la comunidad y generar mayores oportunidades de crecimiento para los vecinos del partido y la zona

0
Representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) visitaron Nueve de Julio con el objetivo de presentar nuevas propuestas académicas destinadas al distrito, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Locales que impulsa la casa de estudios.

Durante el encuentro, se expusieron distintas alternativas de formación y capacitación diseñadas para acompañar el desarrollo local y fortalecer las capacidades de la comunidad. Las iniciativas buscan potenciar la articulación entre la Universidad y los gobiernos municipales, promoviendo herramientas de inclusión y crecimiento para los vecinos.

Tras esta primera instancia, se abre ahora una etapa de análisis y evaluación conjunta entre autoridades municipales y representantes de la UBA. El propósito es definir cuáles de las propuestas presentadas se adaptan mejor a las necesidades y características de Nueve de Julio, asegurando que la educación y la formación profesional contribuyan de manera concreta al desarrollo del partido.

