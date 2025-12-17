Jubilados de la Caja de Abogados bonaerense en crisis: la obra social se lleva casi todo lo que cobran

Un caso que llegó a la Justicia sacó a la luz una profunda crisis que atraviesan miles de abogados jubilados de la provincia de Buenos Aires, quienes perciben sus haberes a través de la Caja de Previsión Social para Abogados. El conflicto se desató tras la quita del subsidio que la entidad otorgaba a la obra social, una decisión que redujo drásticamente el ingreso real de los beneficiarios.

La situación se conoció a partir de la denuncia de un abogado platense de 80 años, quien presentó un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°21 de La Plata. En su presentación, el jubilado sostuvo que, como consecuencia de la eliminación del subsidio, se ve obligado a elegir entre cobrar su jubilación o mantener la cobertura médica.

El problema radica en que, al retirarse el aporte de la Caja a la obra social —denominada CASA—, la cuota asistencial se encareció hasta absorber casi la totalidad del haber mínimo. Según pudo saber DIB, el haber jubilatorio mínimo ronda actualmente los $800.000, mientras que la cuota de la obra social alcanza los $700.000.

La modificación comenzó a implementarse en julio de 2023. Hasta ese momento, el subsidio cubría el 100% del valor de la cuota. Sin embargo, la quita se aplicó de manera progresiva, por lo que el impacto pleno de la medida comenzó a sentirse con mayor fuerza en los últimos meses.

Casi 2.500 afectados

De acuerdo con la demanda judicial, la medida afecta a un total de 2.473 jubilados y pensionados. Muchos de ellos —en especial los pensionados— deben aportar dinero de su propio bolsillo para no perder la cobertura de salud, ya que el costo de la cuota supera el monto del haber que perciben.

En el caso puntual que dio origen al amparo, el abogado patrocinante Marcelo Szelagowski explicó que el demandante logró reconstruir cómo se deterioró su ingreso real: en septiembre percibía alrededor de $650.000 de bolsillo, pero en octubre y noviembre esa cifra cayó a poco más de $80.000. En diciembre, luego de pagar la cuota asistencial, su ingreso disponible fue de apenas $60.000.

El reclamo judicial busca que se restituya el subsidio o se adopte alguna medida que garantice un ingreso digno a los jubilados, evitando que deban resignar prácticamente la totalidad de su haber para acceder a la atención médica. Mientras tanto, el conflicto pone en debate el equilibrio entre la sustentabilidad del sistema previsional y el derecho a la salud de quienes ya se encuentran retirados.