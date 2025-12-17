miércoles, diciembre 17, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
miércoles, diciembre 17, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
General

En San Cayetano: Primer encuentro que busca potenciar el turismo local

Vecinos y profesionales se reunieron para intercambiar ideas y delinear estrategias que fortalezcan los atractivos del distrito

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En San Cayetano se realizó la primera reunión de la convocatoria destinada a involucrar a la comunidad en el desarrollo turístico de Nueve de Julio. El encuentro reunió a arquitectos, docentes, historiadores y emprendedores, quienes compartieron perspectivas y aportes para consolidar proyectos que impulsen la actividad turística.

Entre los objetivos planteados se encuentra generar un espacio de trabajo colectivo que permita planificar iniciativas concretas y promover el crecimiento del turismo como motor de desarrollo local. En esta primera instancia también se anunció la elaboración de un listado de guías turísticos, responsables de diseñar un circuito con diez puntos de interés para visitantes.

Los organizadores resaltaron la diversidad de perfiles presentes y el compromiso de los participantes, marcando así el inicio de un proceso participativo que busca fortalecer la identidad turística del partido y generar beneficios para toda la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6073

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR