En San Cayetano: Primer encuentro que busca potenciar el turismo local

En San Cayetano se realizó la primera reunión de la convocatoria destinada a involucrar a la comunidad en el desarrollo turístico de Nueve de Julio. El encuentro reunió a arquitectos, docentes, historiadores y emprendedores, quienes compartieron perspectivas y aportes para consolidar proyectos que impulsen la actividad turística.

Entre los objetivos planteados se encuentra generar un espacio de trabajo colectivo que permita planificar iniciativas concretas y promover el crecimiento del turismo como motor de desarrollo local. En esta primera instancia también se anunció la elaboración de un listado de guías turísticos, responsables de diseñar un circuito con diez puntos de interés para visitantes.

Los organizadores resaltaron la diversidad de perfiles presentes y el compromiso de los participantes, marcando así el inicio de un proceso participativo que busca fortalecer la identidad turística del partido y generar beneficios para toda la comunidad.