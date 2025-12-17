En el Centro San Cayetano avanza el curso gratuito de impresión 3D para niños y adolescentes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Curso Básico de Impresión 3D avanza a paso firme en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano. Los participantes ya están en plena etapa práctica, diseñando sus primeros objetos y realizando impresiones reales.

Bajo la coordinación del profesor Claudio Escalada, los alumnos comenzaron con proyectos simples como llaveros y aprenden a corregir imperfecciones mediante técnicas de post-procesado. La metodología prioriza la práctica y permite que cada chico comprenda todo el proceso, desde el diseño hasta la impresión final.

El objetivo del curso es que los chicos puedan crear sus propios diseños y conocer los detalles técnicos necesarios para enviarlos a servicios de impresión, incluso si no tienen impresora propia.

La capacitación forma parte de las iniciativas municipales para acercar tecnología y nuevas herramientas de aprendizaje a la infancia y juventud. La entrega de diplomas será el lunes 29 de diciembre a las 20 hs.