Con certificación de la UBA se completó la Diplomatura del Programa Puentes

En el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, se llevó a cabo el acto de cierre de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, una propuesta educativa impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio en articulación con la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco del Programa Puentes.

La diplomatura permitió que jóvenes de la ciudad accedieran a una formación académica de nivel universitario, con certificación oficial de la UBA, orientada a herramientas clave vinculadas al mundo de la tecnología y el análisis de datos, áreas con una clara proyección laboral en el contexto actual.

El encuentro marcó el final de un proceso educativo sostenido a lo largo de un año, cuyo eje principal fue acercar oportunidades de capacitación universitaria a la comunidad local, fortaleciendo el acceso al conocimiento y ampliando los horizontes de inserción laboral para los participantes.

Conceptos

Tras el acto, la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido, destacó el valor del recorrido realizado y la importancia de la certificación obtenida por los estudiantes. Señaló que se trata del cierre de un proceso que se extendió durante un año completo y que permitió a varios jóvenes de Nueve de Julio recibir un certificado de estudios de la Universidad de Buenos Aires, acreditando la cursada de la diplomatura en iniciación a la programación y análisis de datos.

Asimismo, expresó la satisfacción del área por los resultados alcanzados y subrayó el alto nivel académico del trayecto formativo, destacando el profesionalismo de los docentes que acompañaron a los alumnos durante toda la cursada, un aspecto que —según indicó— fue reconocido por los propios estudiantes.

Finalmente, Cereigido agradeció al Programa Puentes, a los alumnos y a los profesores que formaron parte de la experiencia, y manifestó la expectativa de que esta iniciativa pueda continuar y fortalecerse de cara al año 2026, ampliando la oferta de formación universitaria en la ciudad.