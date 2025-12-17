miércoles, diciembre 17, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
General

Comunicado: Anses no se comunica para solicitar datos personales o información bancaria

Se registran intentos de estafas, quienes les solicitan a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos en estas fiestas.

0
ANSES, recuerda que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial, www.anses.gob.ar, que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo, quienes les solicitan a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos en estas fiestas.

