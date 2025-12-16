YPF anunció que bajará la nafta

- Advertisement -

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que esta semana los precios de los combustibles en Argentina experimentarán una reducción promedio del 2%, una medida que responde a la dinámica de oferta y demanda y que, según sus palabras, no se aplicará de manera uniforme en todo el país. Subrayó que la empresa realiza un seguimiento minucioso de las variables que inciden en el precio final, lo que permite ajustar los valores de acuerdo con las condiciones del mercado. El directivo precisó: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”.

Marín explicó que, desde el inicio de su gestión a finales de 2023, se propuso establecer un acuerdo de honestidad con los consumidores, lo que implica que los precios de los combustibles suben o bajan en función de la oferta y la demanda.

En lo que se refiere al gasoil, Marín indicó que la situación es más compleja: Uno hay que subir y uno hay que bajar, en referencia a los ajustes diferenciados que se aplicarán a los distintos tipos de combustibles.

El incremento de los combustibles en el último año superó la inflación, que se ubicó en torno al 30%.