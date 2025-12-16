Walter Depaoli: ‘Queremos erradicar a quienes usan las motos en forma descontrolada y ponen en riesgo la vida de los vecinos’

En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Vision Plus TV, Walter Depaoli, Subsecretario de Seguridad de Nueve de Julio, brindó detalles sobre el nuevo proyecto de ordenanza que busca poner freno a las motocicletas que circulan sin control por las calles del distrito. Este proyecto está siendo discutido en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, y apunta a sancionar a aquellos motociclistas que incumplen las normas de tránsito, poniendo en riesgo tanto su seguridad como la de los demás.

El funcionario destacó que los operativos de control en las últimas semanas han sido más efectivos, con 15 motos secuestradas recientemente por no cumplir con las condiciones de circulación estipuladas por las ordenanzas locales.

Sin embargo, enfatizó que la ordenanza proyectada tiene un enfoque aún más contundente: el secuestro definitivo de las motos que no cumplan con las normativas, como las que tengan caños de escape adulterados o presenten modificaciones ilegales.

“Apuntamos a una ordenanza más dura, donde no solo se castiguen las infracciones, sino que también se responsabilice a los propietarios de los vehículos. Queremos erradicar a estos ‘delincuentes del tránsito’ que ponen en peligro a todos”, explicó Depaoli. La nueva normativa también contempla el endurecimiento de las multas, que se triplicarían en comparación con las actuales, y establece que tanto el conductor como el propietario del vehículo compartirán la responsabilidad de la infracción.

La familia juega un papel crucial en esta problemática. “Apelamos a la responsabilidad de los padres”, dijo Depaoli, refiriéndose a los jóvenes motociclistas que a menudo cometen infracciones sin comprender las consecuencias. El subsecretario destacó que la responsabilidad debe partir desde el núcleo familiar, con los padres educando a sus hijos sobre las normas de convivencia y seguridad vial. Mencionó casos recientes de padres que no eran conscientes de las actividades peligrosas de sus hijos, como los que salen a las calles en grupos descontrolados en horas de la noche, alterando el orden público.

Repercusiones Regionales

El proyecto de ordenanza no solo ha generado un gran debate en 9 de Julio, sino que también ha despertado interés en los distritos cercanos. “Hemos tenido contactos con autoridades de municipios como Puan, Bragado y Saladillo, quienes están interesados en implementar medidas similares”, indicó Depaoli. La idea es que, si la ordenanza se aprueba en 9 de Julio, otros municipios puedan replicar la medida, creando un frente común contra el descontrol en el tránsito. Además, la propuesta tiene sus raíces en ordenanzas similares en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, como el caso de Santa María, que ha sido un modelo en cuanto a la aplicación de normativas estrictas para regular las motos.

Velocidad, Responsabilidad y Conciencia

Depaoli también abordó otros temas relacionados con la seguridad vial, como la importancia de reducir los límites de velocidad en áreas urbanas. En particular, mencionó un proyecto para establecer una velocidad máxima de 30 km/h en algunas calles de 9 de Julio, basándose en recomendaciones de la organización Luchemos por la Vida. “La velocidad es un factor clave en los accidentes. Si todos circuláramos a 30 km/h, los accidentes disminuirían notablemente”, sostuvo el subsecretario, recordando que muchos accidentes ocurren por distracción o exceso de velocidad, incluso en tramos cortos como la Ruta 65.

Finalmente, Depaoli hizo un llamado a la comunidad para que se involucre en el proceso. “Si no contamos con las herramientas necesarias, no vamos a poder avanzar. Necesitamos el apoyo de todos para mejorar la seguridad en nuestras calles”, concluyó. La nueva ordenanza está siendo analizada por los concejales de 9 de Julio, y se espera que en los próximos días se definan los detalles para su aprobación definitiva.

Esta iniciativa llega en un contexto en el que, además de la inseguridad vial, el municipio ha estado lidiando con otro fenómeno: las estafas virtuales. En este sentido, el Subsecretario recordó a los vecinos que eviten compartir datos personales por teléfono y alertó sobre el aumento de llamados fraudulentos en la región.

El proyecto de ordenanza para regular el tránsito de motocicletas en 9 de Julio es una medida firme para mejorar la seguridad vial en el distrito. Dependerá de la aprobación del Concejo Deliberante y del compromiso de la comunidad y las autoridades para que se lleve a cabo con éxito, garantizando que las calles sean más seguras para todos.