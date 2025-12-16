martes, diciembre 16, 2025
General

Último curso del año sobre manipulación segura de alimentos

La capacitación incluye un módulo especial sobre alimentos libres de gluten

Esta semana, se lleva a cabo el último curso de 2023 sobre Manipulación Segura de Alimentos en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en Libertad y Salta. La capacitación, organizada por la Dirección de Bromatología de la Secretaría de Salud, tiene como objetivo enseñar las mejores prácticas para la manipulación adecuada de alimentos, asegurando altos estándares de higiene y seguridad. Además, el curso de este viernes abordará temas específicos sobre alimentos libres de gluten.

Este programa, que es fruto del trabajo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud, busca mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad y contribuir a la calidad de vida de los habitantes de Nueve de Julio. Los cursos continuarán en el próximo año con nuevos encuentros de formación.

