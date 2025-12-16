martes, diciembre 16, 2025
Se refuerzan controles para combatir la Comercialización de Pirotecnia

La normativa vigente busca mitigar el impacto del ruido en la comunidad y proteger a los sectores más vulnerables

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ordenanza 5758/16, que prohíbe la venta, fabricación, depósito y uso de pirotecnia en el partido de Nueve de Julio, se intensificarán los controles en los comercios locales. La normativa establece sanciones que van desde 10 hasta 100 módulos e incluso la clausura de locales que no respeten la ley.

Además de las inspecciones, se llevará a cabo una campaña de concientización para resaltar los efectos negativos del uso de estos productos, especialmente en personas con autismo y en animales, quienes son los más afectados por el ruido intenso de las explosiones. Aunque el uso de pirotecnia ha disminuido con el tiempo, las autoridades remarcan que es necesario continuar promoviendo cambios en los hábitos de la comunidad.

Se hace un llamado a los vecinos a denunciar la venta ilegal de pirotecnia, destacando que la colaboración de todos es clave para avanzar en la protección del bienestar colectivo.

