Se recuerda la obligatoriedad de limpiar los terrenos baldíos para prevenir el dengue y garantizar la higiene urbana

En el marco del plan de lucha contra el dengue y la promoción de la higiene urbana, la Municipalidad de 9 de Julio recuerda a los vecinos que es su responsabilidad mantener en buen estado y libres de maleza los terrenos baldíos de su propiedad, con el fin de contribuir al bienestar y la seguridad de toda la comunidad.

De acuerdo con la Ordenanza N.º 4547, en su artículo N.º 63, establece que “por la tenencia de terrenos baldíos en estado de abandono se intimará al propietario para que efectúe la limpieza. En caso de no realizarla en el plazo estipulado, se procederá al cobro de una multa mínima de cuatro (4) módulos. Todo ello, sin perjuicio de efectuar la limpieza por cuenta de la municipalidad, cobrando el importe que corresponde”.

El período estival, caracterizado por altas temperaturas y lluvias, favorece el crecimiento desmedido de malezas y la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y los roedores. Es por ello que las autoridades municipales insisten en la necesidad de que los propietarios de terrenos baldíos realicen las tareas de limpieza y mantenimiento.

Entre las recomendaciones más importantes, se destacan:

Limpiar patios de malezas y evitar acumulaciones de objetos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

Desmalezar y sanear terrenos baldíos para prevenir riesgos sanitarios y contribuir a la seguridad del entorno.

Desde la Municipalidad de 9 de Julio se solicita la colaboración de los vecinos para evitar la proliferación de enfermedades y la acumulación de residuos, así como para prevenir posibles sanciones. La limpieza de los terrenos baldíos es una medida fundamental para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del distrito.