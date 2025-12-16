Refuerzan los controles en las Rutas bonaerenses a tres años de la Ley de Alcohol Cero

- Advertisement -

A tres años de la sanción de la Ley de Alcohol Cero al Volante en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, firmaron un Convenio de Colaboración y encabezaron un megaoperativo de control vehicular en la localidad de Hudson. Este operativo, con un fuerte despliegue territorial y tecnológico, tuvo como objetivo principal la prevención y la concientización vial.

El evento contó con la participación de la senadora provincial Malena Galmarini, dirigentes del Frente Renovador y representantes de organizaciones comprometidas con la seguridad vial y la lucha contra la violencia en el tránsito, tales como Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.

Durante el operativo, el ministro Marinucci destacó la importancia de la Ley de Alcohol Cero, subrayando su impacto en la modificación de conductas y la reducción de accidentes. “La Ley de Alcohol Cero es fundamental para cambiar comportamientos que no se modifican solo con el razonamiento. La decisión política es clara: intensificar los controles e incorporar tecnología”, afirmó Marinucci.

El ministro también recalcó que cada test positivo realizado en las rutas representa una persona que podría haber estado en riesgo de causar un accidente. “La positividad sigue siendo alta, pero ha disminuido considerablemente. Esto demuestra que el Estado presente, controlando y concientizando, salva vidas”, señaló.

Por su parte, José Arteaga, presidente de AUBASA, expresó su apoyo a la Ley de Alcohol Cero, resaltando la importancia de su cumplimiento diario. “Hay mucho por hacer, pero también hay una clara decisión política para hacerlo”, indicó.

En este sentido, la senadora Malena Galmarini destacó que los controles no deben verse como un castigo, sino como una medida de protección: “Cuando uno se sube a un auto es como manejar un arma. Los controles no son castigo, son cuidado”, enfatizó.

El megaoperativo, que incluyó la participación de más de 70 agentes de fiscalización, más de 40 móviles de seguridad vial, y cinco móviles equipados con sistemas de inteligencia artificial, buscó detectar el uso del celular al volante, el no uso del cinturón de seguridad y otras conductas de riesgo. Además, se instalaron postas con conectividad a internet para la carga de datos en tiempo real, y se contó con la presencia de un móvil del Comando de Operaciones de Emergencias Viales (COEV), reforzando el carácter preventivo de la jornada.

También se montó una carpa de concientización para informar y sensibilizar a conductores y acompañantes sobre los alcances de la Ley de Alcohol Cero y la importancia de adoptar conductas responsables al volante.

Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor, expresó su apoyo a las acciones del operativo: “Agradecemos estar hoy acá. Tenemos esperanza y acompañamos estas acciones porque se trata de cuidar la vida”, dijo. Teresa de Melano, representante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, también participó, recordando a las víctimas: “Nuestros hijos y familiares están presentes. Ahora y siempre”, manifestó.

El Ministerio de Transporte y AUBASA firmaron un Convenio de Colaboración para continuar fortaleciendo la fiscalización, el intercambio de información y el análisis de estadísticas, con el objetivo de mejorar la eficiencia en los controles sobre las rutas bonaerenses.

Participaron también el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; y el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo, junto con directores provinciales del Ministerio de Transporte, funcionarios y concejales locales.