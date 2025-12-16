Lincoln continua al mando de la Unidad Temática de “Discapacidad” en Mercociudades

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln hizo saber que, durante la última Asamblea de la Cumbre de Mercociudades, red de municipios que incluye a la ciudad de Lincoln, se definieron las nuevas autoridades y coordinaciones de las Unidades Temáticas. En esta ocasión, Lincoln fue ratificado como coordinador de la Unidad Temática de “Discapacidad e Inclusión” por tercer periodo consecutivo.

A través de esta decisión, la ciudad seguirá liderando una unidad que impulsa políticas públicas centradas en el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Según indicó Ramón Parera, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Lincoln, este logro es una clara muestra de que el trabajo realizado durante la gestión de Salvador Serenal ha sido exitoso y destacado en el ámbito de la inclusión, siguiendo criterios internacionales y promoviendo una sociedad más inclusiva y con mejor calidad de vida.

El propio Parera destacó que Lincoln fue ratificado en su coordinación, superando incluso la postulación de la ciudad de Sao Paulo. Además, subrayó el orgullo que representa para la comuna continuar con esta responsabilidad al frente de una de las catorce unidades temáticas que conforman Mercociudades. En la misma asamblea también se aprobó el plan de trabajo para el período 2025-2027.

Cabe mencionar que, en cuanto a las subcoordinaciones de la Unidad Temática de “Discapacidad e Inclusión”, Mendoza, que venía desempeñando el rol de subcoordinador, fue reemplazada por la ciudad de Sao Paulo (Brasil), mientras que Rocha (Uruguay) fue ratificada en la otra subcoordinación.

La Asamblea de la Cumbre de Mercociudades también definió la nueva conformación de la Dirección Ejecutiva, así como las coordinaciones y subcoordinaciones de las diferentes unidades temáticas. En total, las decisiones afectaron a 77 ciudades de 12 países de América Latina, que integran esta red de municipios.