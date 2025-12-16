La Provincia acusa al Gobierno nacional de provocar una “crisis productiva”

- Advertisement -

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una dura advertencia sobre el impacto del plan económico nacional y habló de una verdadera “catástrofe productiva” en el territorio bonaerense. El diagnóstico fue presentado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Producción, Augusto Costa, quienes detallaron un escenario marcado por la recesión, la paralización industrial y el deterioro del empleo.

Durante una conferencia de prensa, los funcionarios señalaron que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional —como la fuerte contracción del gasto público, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno— están afectando de manera directa al entramado productivo de la provincia, que concentra buena parte de la industria y el empleo del país.

Bianco sostuvo que la provincia atraviesa “uno de los momentos más complejos de los últimos años” y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de políticas de acompañamiento al sector productivo. “No se trata de un proceso natural ni inevitable, sino del resultado de decisiones económicas concretas que están asfixiando a las empresas y a los trabajadores”, afirmó.

Por su parte, Costa detalló que se registra una fuerte caída en los niveles de actividad, especialmente en sectores industriales clave, y advirtió sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales no logran sostenerse frente al aumento de costos, la caída de ventas y la falta de financiamiento. “Estamos viendo un proceso de destrucción del tejido productivo que costó décadas construir”, señaló.

Ambos ministros remarcaron que la pérdida de empleo es una de las consecuencias más preocupantes del actual modelo económico y alertaron sobre el impacto social que esta situación genera en los municipios bonaerenses. En ese sentido, indicaron que el ajuste nacional traslada cada vez más presión a las provincias, que deben hacer frente a una mayor demanda social con menos recursos.

Desde el gobierno bonaerense insistieron en la necesidad de revertir el rumbo económico y reclamaron políticas activas que protejan la producción nacional, el mercado interno y el trabajo. “Sin industria y sin empleo no hay desarrollo posible”, concluyó Costa, al tiempo que reafirmó el compromiso de la Provincia de sostener programas de apoyo a empresas y trabajadores pese al contexto adverso.