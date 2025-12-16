La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un Proyecto de Beneplácito por el Premio ‘Luchemos por la Vida’ a Cadena Nueve

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó recientemente un Proyecto de Declaración presentado por la legisladora Silvina Vaccarezza, en el cual se expresa el Beneplácito por el Premio ‘Luchemos por la Vida’ otorgado a la emisora Cadena Nueve de Nueve de Julio. Este prestigioso galardón fue entregado a la radio por su labor continua y destacada en la promoción de la educación vial, un área de vital importancia para la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El Premio ‘Luchemos por la Vida’ es un reconocimiento que destaca a aquellos medios de comunicación y personas que, a través de sus iniciativas, contribuyen significativamente a la concientización sobre la seguridad en las rutas y la prevención de accidentes viales. La campaña constante de Cadena Nueve, con su enfoque en la difusión de buenas prácticas en la circulación y la promoción de la educación vial, ha sido un factor clave para reducir los riesgos en las calles y mejorar la cultura de seguridad en la región.

Un Proyecto de Declaración es un acto legislativo que tiene como propósito expresar una posición institucional sobre un tema o evento de relevancia, sin generar una obligación legal o administrativa. En este caso, el proyecto refleja el reconocimiento y el apoyo de la Cámara de Diputados hacia la labor educativa realizada por la emisora. Por su parte, el Beneplácito es una declaración de honor y respaldo que se otorga a una persona, organización o evento por su contribución positiva a la sociedad.

La legisladora Vaccarezza destacó la importancia de premiar las acciones que promueven la seguridad vial, afirmando que “la educación es el pilar fundamental para prevenir accidentes y salvar vidas”. Además, subrayó el compromiso de Cadena Nueve de Nueve de Julio, que con su esfuerzo constante ha logrado llegar a miles de oyentes y generar conciencia sobre la necesidad de respetar las normas de tránsito.

Este reconocimiento no solo pone en valor el trabajo de la emisora, sino que también refuerza la importancia de la educación vial como una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más segura y responsable en las rutas.

Acerca del Proyecto de Declaración y Beneplácito:

Un Proyecto de Declaración es una propuesta legislativa que se presenta en las cámaras del Congreso para expresar la opinión, reconocimiento o solidaridad de los legisladores sobre un tema específico, pero sin tener efectos normativos. En cambio, el Beneplácito es una declaración formal de apoyo o reconocimiento hacia una persona, institución o evento, otorgada por una entidad legislativa, en este caso la Cámara de Diputados, con el fin de resaltar una acción positiva o destacada realizada en beneficio de la sociedad.

Con este gesto, la legisladora Vaccarezza no solo busca rendir homenaje a Cadena Nueve, sino también alentar a otros medios de comunicación a seguir el ejemplo en la promoción de campañas de concientización vial.