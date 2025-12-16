Kicillof, La Cámpora, el PJ y legisladores de UxP se suman a la marcha de la CGT

- Advertisement -

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves contra la Reforma Laboral de Javier Milei terminó de tomar forma tras una serie de reuniones políticas y sindicales este lunes en la sede de Azopardo. En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, La Cámpora, el Partido Justicialista nacional, y diputados y senadores de Unión por la Patria confirmaron que se sumarán a la movilización impulsada por la central obrera.

Los encuentros en la CGT funcionaron como instancia de coordinación política y parlamentaria frente a un proyecto que el Poder Ejecutivo busca tratar como prioridad en las sesiones extraordinarias del Congreso. En las últimas horas, pasaron por la sede central referentes sindicales, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes del peronismo, con el objetivo de unificar posiciones y organizar la protesta.

La movilización tendrá distintos puntos de concentración. El Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa Kicillof, convocó a las 14 en la intersección de avenida de Mayo y Tacuarí, mientras que La Cámpora concentrará en Plaza de Mayo, a las 15. Si bien las columnas saldrán por separado, todas confluirán en la Plaza de los Dos Congresos, en una protesta que también contará con la participación de las dos CTA y de ATE.

“Marchamos contra la reforma laboral”, sostuvo la central obrera en un comunicado difundido en X, donde rechazó un proyecto que, según planteó, busca “arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado”.

La decisión de marchar de manera conjunta se terminó de sellar tras una serie de encuentros en la sede de Azopardo. La agrupación parlamentaria Primero la Patria, que integra el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, avanzó en una estrategia común frente al proyecto oficial.