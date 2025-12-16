Kicillof encabezó el acto de egreso de 2.265 oficiales de la Policía provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de egreso de 2.265 nuevos oficiales de la Policía provincial, realizado en el Instituto Universitario Policial Juan Vucetich de Berazategui. La ceremonia se enmarcó en la conmemoración del 204º aniversario de la creación de la fuerza, y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía Bonaerense, Javier Villar; y el subjefe, Leandro María Sarlo.

En su discurso, Kicillof destacó la relevancia del evento y la importancia de la formación de los nuevos oficiales, afirmando: “Hoy es un día especial porque estamos incorporando a la Policía provincial cerca de 2.300 nuevos oficiales que completaron un periodo de formación de gran exigencia”. Además, subrayó el esfuerzo del gobierno provincial por fortalecer la seguridad en un contexto desafiante, mencionando que a pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional en cuanto a fondos específicos, se ha invertido significativamente en patrulleros, armamento, infraestructura y tecnología.

“Quisieron enfrentar a la sociedad con las fuerzas de seguridad, pero nosotros estamos reconstruyendo ese vínculo porque entendemos que quienes visten el uniforme son también parte del pueblo”, expresó el Gobernador. Asimismo, recordó que hace seis años la fuerza estaba en una situación crítica y destacó el esfuerzo realizado para reconstituirla. “Hoy podemos decir orgullosamente que contamos con una nueva Policía, que ha sumado a sus filas 20.000 nuevos oficiales. Estamos trabajando para tener una Policía más honesta, eficaz, profesional y, sobre todo, más humana”, agregó Kicillof.

Durante la ceremonia, los nuevos agentes prestaron juramento de fidelidad a la función policial. Estos efectivos se integrarán al refuerzo del Operativo De Sol a Sol durante la temporada 2026, con el objetivo de intensificar la seguridad en la provincia.

Además, se entregaron reconocimientos a los miembros de la fuerza. Entre ellos, se destacó al Policía del Año, se otorgaron menciones a 20 efectivos por su destacada labor, y se rindió homenaje al Área de Investigaciones de la DDI La Matanza con el premio al mérito.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, aprovechó la ocasión para resaltar la valentía y dedicación de la Policía Bonaerense frente a diversos desafíos. Uno de los más relevantes fue el esclarecimiento del triple crimen vinculado a una banda narcotraficante internacional. “Al narcotráfico lo vamos a seguir combatiendo con determinación, pero necesitamos que se fortalezcan las fronteras para que la droga que ingresa a más de 2 mil kilómetros no llegue a nuestra provincia”, manifestó Alonso.

También participaron del acto el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; los subsecretarios de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio, y de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director de la Escuela Juan Vucetich, comisario mayor Rino Liva; el procurador general Julio Conte Grand; y los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Navarro, Facundo Diz.

El evento representó un importante paso en el fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, con un claro enfoque en la profesionalización y humanización de la fuerza policial.