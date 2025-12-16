Kicillof encabezó el acto de egreso de 2.265 nuevos oficiales de la Policía Bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de egreso de 2.265 nuevos oficiales de la Policía Bonaerense, que tuvo lugar en el Instituto Universitario Policial Juan Vucetich, ubicado en Berazategui.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la conmemoración del 204º aniversario de la creación de la fuerza de seguridad provincial. En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el jefe de la Policía Bonaerense, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo, y otras autoridades provinciales y locales.

Durante su intervención, el gobernador Kicillof destacó la importancia de la incorporación de los nuevos oficiales al cuerpo policial, subrayando que su formación ha sido “de gran exigencia”. “Hoy es un día especial porque estamos incorporando cerca de 2.300 nuevos oficiales a la Policía provincial. Este es un esfuerzo que tiene un valor doble, ya que lo estamos llevando a cabo a pesar de los recortes de fondos por parte del Gobierno nacional”, expresó el mandatario.

En su discurso, Kicillof también hizo hincapié en el proceso de renovación y fortalecimiento de la Policía Bonaerense. “Hace seis años, la policía provincial estaba en un estado de disolución. Hoy, podemos decir con orgullo que contamos con una nueva fuerza, más profesional y humana”, aseguró. Además, destacó que desde su gestión, la Provincia ha incorporado más de 20.000 nuevos efectivos a la fuerza.

El gobernador también abordó la relación entre las fuerzas de seguridad y la sociedad, y expresó: “Quisieron enfrentar a la sociedad con las fuerzas de seguridad, pero nosotros estamos reconstruyendo ese vínculo. Los agentes que visten el uniforme son parte de nuestro pueblo”. En este sentido, resaltó la importancia de contar con una Policía “más honesta, eficaz y profesional”, orientada a la protección y el servicio de la comunidad.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, valoró el trabajo de la Policía Bonaerense en situaciones complejas, como el esclarecimiento de delitos de alto impacto. “Nuestra Policía ha estado a la altura de los desafíos presentados este año, como el esclarecimiento del triple crimen perpetrado por una banda narcotraficante internacional”, destacó. En este marco, hizo un llamado a fortalecer las fronteras para evitar la entrada de drogas a la provincia, en un esfuerzo por combatir el narcotráfico con mayor eficacia.

Reconocimientos y distinciones

En el acto, además de los discursos, se entregaron diversas distinciones a los efectivos destacados. Entre los premios entregados, se destacó el “Policía del Año”, así como menciones a 20 efectivos por su labor sobresaliente en diversas áreas. También se reconoció al Área de Investigaciones de la DDI La Matanza, por su trabajo en la resolución de casos complejos.

Los nuevos oficiales, que a partir de ahora formarán parte del refuerzo del Operativo De Sol a Sol durante la temporada 2026, realizaron el juramento de fidelidad a la función policial, comprometiéndose a servir con responsabilidad y dedicación.

Compromiso con la seguridad

El evento contó con la presencia de varias autoridades provinciales, como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y los subsecretarios de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; y de Justicia, Inti Pérez Aznar. También estuvieron presentes los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Navarro, Facundo Diz, entre otros.

Con la incorporación de estos 2.265 nuevos oficiales, la Provincia de Buenos Aires refuerza su compromiso con la seguridad pública y la lucha contra el crimen, buscando mejorar la calidad del servicio de la Policía Bonaerense y fortalecer la confianza de la comunidad en sus fuerzas de seguridad.