Esteban Naudín: “El juicio político a la Dra. Valinoti es un desafío inédito para Nueve de Julio”

En el programa Despertate de Cadena Nueve,Visión Plus y Maxima 89.9, el presidente del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Esteban Naudín, se refirió al proceso de juicio político que enfrenta la Dra. Florencia Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N° 1, destacando que ‘este es un caso sin precedentes en la provincia de Buenos Aires’. Según Naudín, la resolución del caso podría sentar un importante precedente en cuanto a las sentencias y las decisiones políticas frente a funcionarios públicos.

“Es un desafío. No tenemos un caso similar en Nueve de Julio que sirva de referencia, por lo que será todo un descubrimiento”, explicó. Además, confirmó que el tribunal encargado de llevar a cabo el juicio está conformado por abogados locales, cuya designación se realizará a través de un sorteo.

En cuanto al presupuesto municipal, Naudín destacó que los concejales se encuentran trabajando intensamente en las reuniones para ajustar los detalles antes de fin de año. “Hemos tenido importantes encuentros donde tratamos no solo el aumento de tasas, sino también las necesidades de las asociaciones y vecinos afectados, como los bomberos, que requieren atención urgente”, agregó.

El presidente del Concejo también abordó un tema de creciente preocupación para los vecinos de Nueve de Julio: el descontrol en las calles causado por el accionar de motociclistas. En este sentido, explicó que se están ultimando detalles sobre una nueva ordenanza que buscará poner un freno a las maniobras peligrosas, como el “wheelie” o las picadas, y la creciente contaminación sonora en la ciudad. “Es fundamental que la convivencia en la ciudad se respete. Sabemos que hay una diferencia entre el uso recreativo de las motos y el comportamiento de ciertos grupos que ponen en riesgo la vida de otros”, comentó.

Además, Naudín tambien hizo mención a quienes en la madrugada usan las calles del centro o barrios para jugar al fubol o molestar a quienes descansan y destacó que este tipo de situaciones no son nuevas, y recordó cómo en su juventud ya se veía un comportamiento similar en espacios públicos como la Plaza España. “No son tiempos fáciles para la convivencia. Los jóvenes buscan alternativas de esparcimiento, pero tenemos que garantizar que esas actividades no afecten la tranquilidad de los demás vecinos”, aseguró.

Finalmente, en cuanto al panorama político de Nueve de Julio, Naudín se mostró optimista respecto al trabajo conjunto entre los diferentes bloques del Concejo Deliberante. “La política local tiene que estar al servicio de la gente. Más allá de las diferencias, todos debemos poner a Nueve de Julio por encima de los intereses partidarios. Lo que nos toca es dejar una huella positiva en nuestra comunidad”, reflexionó Naudín, quien, tras seis días de asumir la presidencia, mostró determinación para afrontar los desafíos de su nuevo rol.