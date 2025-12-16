El distrito de Rivadavia fortalece su seguridad con la creación de la Secretaría Municipal de Seguridad

- Advertisement -

El Intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, hizo público el lanzamiento de la Secretaría de Seguridad Municipal, un nuevo espacio destinado a reforzar las políticas de seguridad pública en el distrito. En el marco de este anuncio, adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación formal de la nueva área, que abarcará la Guardia Urbana Municipal, el Centro de Monitoreo y la Dirección de Defensa Civil.

Esta decisión tiene como objetivo optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia y garantizar una mayor presencia del Estado en la prevención del delito. Según Martínez, la creación de esta nueva secretaría responde a la necesidad de “jerarquizar la seguridad municipal”, asegurando un funcionamiento más eficiente y coordinado de los distintos recursos con los que cuenta la comuna.

Sergio Rodríguez al frente de la nueva Secretaría

En cuanto a la dirección de la nueva secretaría, el intendente designó al ex Comisario Mayor Sergio Rodríguez, quien se desempeñó en diversos cargos dentro de la Policía Bonaerense. Rodríguez, vecino de la localidad de Fortín Olavarría y residente de la ciudad de América, tiene una sólida trayectoria en el ámbito de la seguridad, lo que le permitirá aportar su experiencia y liderazgo a esta nueva dependencia.

“Elegimos a Sergio Rodríguez por su vasta trayectoria y conocimiento en el ámbito de la seguridad. Su compromiso con la comunidad y su historial de servicio lo convierten en la persona indicada para este desafío”, expresó Martínez. El ex comisario, tras cumplir los años de servicio que la ley establece, decidió retirarse en situación de retiro activo obligatorio, lo que abre paso a su nuevo rol en la gestión municipal.

Un camino de servicio en la Policía Bonaerense

Sergio Rodríguez tiene una amplia carrera dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera en la Subcomisaría de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, y a partir de 2010 asumió el cargo de Segundo Jefe de la Comisaría de América. En 2012, fue designado Jefe de Comisaría de América, y a partir de 2015 ocupó importantes cargos en la fuerza, como Jefe de Policía Distrital de Rivadavia y Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad de Rivadavia. En 2021, fue nombrado Jefe de Delegación Departamental de Inteligencia Criminal hasta su retiro.

Durante su carrera, Rodríguez demostró un compromiso constante con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Ahora, con la creación de esta nueva secretaría, se espera que su experiencia contribuya a una mayor eficacia en la gestión de la seguridad pública de Rivadavia.

Con la formación de esta nueva estructura, el Municipio de Rivadavia da un paso importante hacia una mayor profesionalización y eficacia en la atención de los problemas de seguridad, con un enfoque integral que involucra tanto la prevención como la respuesta ante emergencias.