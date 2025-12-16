Cena de Fin de Año a la canasta para Adultos Mayores: una noche de encuentro y celebración

- Advertisement -

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Nueve de Julio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, organiza una Cena de Fin de Año a la Canasta para los vecinos y vecinas de la ciudad. Este evento se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la plazoleta del barrio Los Abuelos.

La propuesta tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro, alegría y celebración para los adultos mayores, promoviendo la participación activa de este grupo y fortaleciendo los lazos comunitarios. Bajo la consigna de compartir sueños, proyectos y afectos, la noche promete ser un momento único para cerrar el año con integración y espíritu de comunidad.

A lo largo de la velada, se contará con música en vivo, un DJ y diversas sorpresas que harán de esta cita una jornada inolvidable. Los asistentes deberán llevar algo para compartir en la cena a la canasta, fomentando la convivencia y el intercambio entre los participantes.

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a todos los vecinos a sumarse a esta actividad que busca terminar el año con alegría y unión, reforzando el vínculo entre los adultos mayores y el resto de la comunidad.