martes, diciembre 16, 2025
21.1 C
Nueve de Julio
General

Cena de Fin de Año a la canasta para Adultos Mayores: una noche de encuentro y celebración

Se invita a la comunidad a compartir una noche especial este miércoles 17 de diciembre desde las 20 hs.

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Nueve de Julio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, organiza una Cena de Fin de Año a la Canasta para los vecinos y vecinas de la ciudad. Este evento se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la plazoleta del barrio Los Abuelos.

La propuesta tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro, alegría y celebración para los adultos mayores, promoviendo la participación activa de este grupo y fortaleciendo los lazos comunitarios. Bajo la consigna de compartir sueños, proyectos y afectos, la noche promete ser un momento único para cerrar el año con integración y espíritu de comunidad.

A lo largo de la velada, se contará con música en vivo, un DJ y diversas sorpresas que harán de esta cita una jornada inolvidable. Los asistentes deberán llevar algo para compartir en la cena a la canasta, fomentando la convivencia y el intercambio entre los participantes.

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a todos los vecinos a sumarse a esta actividad que busca terminar el año con alegría y unión, reforzando el vínculo entre los adultos mayores y el resto de la comunidad.

