martes, diciembre 16, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 16, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
Opinión

Ayer, 29 de octubre

Escribe para Cadena Nueve, jorge Suevus

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El fortalecimiento institucional obtenido por el gobierno de Milei el 28 de octubre, no dejó notar la continuidad del deterioro del proceso macroeconómico mientras era sostenido por la microeconomía del país.

El periodismo se envalentonó y se subió a la cresta de esa ola triunfalista. La Justicia Federal, como corresponde, respondió a la lo que parecía consolidarse, propagando sentencias para dar cuenta de su apoyo a la institucionalidad vigente.

A partir de ayer (15/12) el BCRA tendrá una tasa de devaluación de la inflación (a partir del 1 de enero) ¿por qué? Porque no solo no sabe el gobierno dónde está parado, sino que tampoco sabe hacia dónde se dirige: porque comenzará la economía a indexar los contratos.

¿Qué fue lo que pasó?

La ignorancia generalizada dejó entrever que el éxito de la impunidad, luego de un triunfo institucional, es infinita (la impunidad y la ignorancia).

Hasta que “la realidad” se impone (como le pasó a Alfonsín recurriendo al salvavidas del Plan Austral -que ni era plan ni fue salvavidas).

La microeconomía sostenía a la macroeconomía, pero, se le acabaron los ahorros y las ventas a la economía: no por otra cosa cierra desde el 28, una empresa por hora.

El problema que tenemos como país es que por ese triunfo del 28 no es posible el juicio político.

P.D.:  Resta rezar mucho, desear que quede alguna empresa abierta para cuando esto termine; y estar preparados los Intendentes, por si el desmadre alcanza el proceso que fundó a la Sociología como disciplina: anomia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6072

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR