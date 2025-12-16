A 60 años que la ONU reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas: la Resolución 2065 sigue sin ser cumplida

- Advertisement -

El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que marcó un hito en el reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. La Resolución 2065 reconoció formalmente que existía una disputa entre Argentina y Gran Bretaña sobre la soberanía del archipiélago y calificó a las Islas Malvinas como una colonia en el contexto del proceso de descolonización.

En ese momento, la presidencia argentina estaba a cargo de Arturo Illia, quien había asumido en 1963 y se encontraba al frente de un gobierno democrático que buscaba fortalecer la presencia internacional de Argentina y recuperar la soberanía sobre las Malvinas. La resolución instaba a Gran Bretaña a sentarse a negociar con Argentina, en un claro mensaje a Londres para que abandonara su postura de no reconocer la disputa.

La votación fue contundente. 94 países se pronunciaron a favor de la resolución, mientras que 14 se abstuvieron. Entre las abstenciones figuraba, como era de esperarse, Gran Bretaña, que no aceptó ni aceptó el fallo de la ONU y continuó con su política de administración del archipiélago. Sin embargo, el respaldo internacional a la postura argentina fue un claro triunfo diplomático que dejó en evidencia el aislamiento de Gran Bretaña en este tema dentro de la comunidad internacional.

A partir de esa resolución, Argentina consolidó su posición en la arena diplomática, logrando un respaldo clave en el litigio que aún persiste hasta el día de hoy. Aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto en los años siguientes, la Resolución 2065 quedó como un testimonio de la voluntad internacional de que se resolviera el conflicto mediante el diálogo, en un marco de respeto a los derechos soberanos de Argentina.

Este respaldo internacional sigue siendo uno de los puntos fundamentales en la lucha argentina por recuperar la soberanía sobre las Malvinas, que continúa siendo un tema central en la diplomacia del país.

Puedes leer la Resolución 2065 de la ONU directamente en el sitio web oficial de las Naciones Unidas. Aquí te dejo el enlace para acceder al texto completo:

Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU (1965)

En ese enlace encontrarás el documento original, que incluye detalles sobre el reconocimiento de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, así como la invitación a negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña.