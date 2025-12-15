Propuesta cultural para promover la inclusión y la creatividad en los espacios de cuidado

En el Hogar de Ancianos de Nueve de Julio, se llevó a cabo un taller de mosaico que permitió a los residentes explorar su creatividad a través del arte. Coordinado por la artista Marcela Benfenatti, el taller ofreció una valiosa oportunidad para que los adultos mayores se expresaran mediante la creación de coloridos mosaicos, utilizando sus manos como herramienta de expresión.

La actividad, que se vivió como un espacio de encuentro y disfrute, permitió a los participantes no solo desarrollar habilidades artísticas, sino también fortalecer los lazos entre ellos y generar experiencias significativas dentro de un ambiente de cuidado y compañerismo. A través de esta propuesta, se destacó la importancia de fomentar la inclusión, el bienestar y la estimulación artística en la vida cotidiana de los adultos mayores, especialmente en instituciones de cuidado.

Este tipo de iniciativas son consideradas fundamentales para promover la integración social de los residentes, al tiempo que les brindan un espacio para compartir, aprender y disfrutar del arte en un contexto relajado y enriquecedor.