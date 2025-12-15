La Provincia de Buenos Aires modificará el esquema de subsidios energéticos a partir de enero de 2026

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que a partir de enero de 2026 se aplicarán modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, siguiendo las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y ajustarse a la nueva segmentación energética definida por la Secretaría de Energía de la Nación.

En una conferencia de prensa realizada desde la Gobernación bonaerense, Bianco anticipó que las medidas serán anunciadas con antelación para evitar sorpresas a los usuarios. “Queremos asegurarnos de que los usuarios no se vean afectados de forma abrupta”, afirmó el funcionario.

Una de las modificaciones más destacadas será la eliminación de la tarifa social para los usuarios de barrios cerrados. A partir de enero de 2026, alrededor de 79.500 usuarios en toda la provincia perderán el beneficio de los subsidios, de los cuales 66.900 pertenecen al Gran Buenos Aires (en áreas de Edenor y Edesur) y 12.600 al interior de la provincia, bajo la regulación del OCEBA. Esta medida se implementará como parte de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, con el objetivo de revisar los criterios de asignación de los subsidios.

Bianco también detalló el nuevo esquema de segmentación energética que el Gobierno nacional está impulsando, el cual actualmente está en consulta pública. Según explicó, el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías:

N1: Altos ingresos, sin subsidio.

N2: Bajos ingresos, con un subsidio del 65% hasta cierto nivel de consumo.

N3: Ingresos medios, con un subsidio del 50% en un tramo acotado.

Este sistema será reemplazado por dos categorías:

Hogares con subsidio: Aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales, que recibirán asistencia para el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado. Hogares sin subsidio: Usuarios con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, quienes no recibirán subsidios energéticos.

En el ámbito provincial, Bianco explicó que el sistema actual de subsidios para las empresas reguladas por el OCEBA ya contempla un esquema similar al nacional, con dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que seguirán recibiendo la tarifa social, y otro que se asemeja a la categoría N2 nacional. Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, estos usuarios perderían el subsidio. Sin embargo, Bianco aseguró que la Provincia mantendrá el beneficio para aquellos usuarios que se inscriban en el registro del OCEBA y cumplan con los requisitos establecidos.

En cuanto a los detalles operativos, el ministro subrayó que los usuarios bonaerenses que pierdan el subsidio deberán registrarse en la página web del OCEBA para continuar accediendo al beneficio. “Queremos dar tiempo para que los usuarios estén informados y no se sorprendan con la modificación”, enfatizó.

Este rediseño de la segmentación energética también incluye una revisión más estricta de los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas, especialmente en lo que respecta a los barrios cerrados, que quedarán excluidos del beneficio.

Con estos cambios, la provincia busca reducir el impacto de la quita de subsidios a los sectores de menores ingresos, al mismo tiempo que asegura una distribución más equitativa y transparente de los subsidios energéticos.