La pérdida de empleo registrada: las empresas grandes lideran la caída laboral

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha presentado un análisis detallado sobre la caída del empleo registrado en el país, destacando que la pérdida de puestos de trabajo ha sido más significativa en las empresas de mayor porte, es decir, aquellas que cuentan con más de 500 trabajadores.

Según el informe, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, las grandes empresas registraron una significativa expulsión de trabajadores, concentrando el 69,44% de la reducción total de empleo, lo que equivale a una pérdida de 195.105 puestos de trabajo. Por su parte, las empresas con menos de 500 empleados redujeron su dotación en menor medida, con una caída de 85.879 puestos, representando el 30,56% del total.

El análisis también revela que las grandes empresas vieron una disminución en su dotación de personal de 4.782.973 a 4.587.868 trabajadores, mientras que las empresas con menos de 500 trabajadores pasaron de 5.074.200 a 4.988.321.

Este dato pone en evidencia la tendencia de mayor ajuste en las empresas de mayor tamaño, lo que podría estar relacionado con diversos factores como la automatización, la reducción de costos o reestructuraciones organizacionales.

El informe de CEPA resalta la importancia de analizar los cambios en la estructura del empleo registrado, especialmente en un contexto económico complejo, y subraya la necesidad de políticas públicas que mitiguen los efectos de la pérdida de empleo en el sector privado.

