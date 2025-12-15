Hugo Enríquez: ‘El Campo necesita decisiones rápidas y claras para enfrentar la crisis vial y económica’

En una entrevista en la mañana de este lunes, en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, Hugo Enríquez, Presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, analizó la situación del campo, los desafíos que enfrentan los productores y la falta de infraestructura vial en la región.

En un contexto de dificultades por las lluvias, las cosechas y las tensiones en la gestión de recursos, Enríquez destacó la necesidad urgente de mejorar los caminos rurales y la maquinaria utilizada en la red vial, además de discutir sobre el destino de las tasas y los impuestos que los productores deben afrontar.

El 2025 comenzó con una sequía devastadora, pero las lluvias tardías trajeron consigo nuevos desafíos. Enríquez explicó que, a pesar de las dificultades, la campaña agrícola ha mejorado levemente desde mediados de noviembre. Sin embargo, reconoció que el atraso en la siembra es significativo y que no se podrá completar la campaña en tiempo y forma, ya que aún faltan muchas hectáreas por sembrar.

El problema no solo radica en la falta de maquinaria, sino también en la mala calidad de los caminos rurales, lo que obliga a los productores a recorrer distancias más largas y ralentiza el trabajo.

El Problema de los Caminos Rurales: Llamado a la Acción

Uno de los temas más preocupantes que mencionó Enríquez fue el estado de los caminos rurales. Según él, el municipio enfrenta una grave crisis en este sector, ya que la maquinaria disponible es obsoleta y no alcanza para reparar todos los caminos de producción. A pesar de los esfuerzos de la provincia y la nación, los caminos principales para la producción han quedado en segundo plano, lo que afecta directamente la logística de los productores. En este sentido, destacó la importancia de que la Tasa Vial o de caminos, que los productores pagan, sea utilizada exclusivamente para mejorar la infraestructura vial y no para otros fines del municipio.

Aumento de Tasas: ¿Una Decisión Difícil?

Otro tema candente que abordó Enríquez fue el posible aumento de tasas municipales. En una reciente reunión con la Comisión Revisora de Presupuesto del Concejo Deliberante, se discutió un incremento del 50%. Enríquez señaló que, si bien se entiende la necesidad de ajustar los costos debido a la inflación, el aumento sería muy difícil de afrontar en el contexto actual, donde los servicios no están siendo eficientemente ejecutados. En este sentido, señaló que la suba será pagada para evitar la desfinanciación del Municipio al timpo que hizo hincapié en la importancia de que el Concejo Deliberante exija que los fondos provenientes de estas tasas sean utilizados exclusivamente para mejorar los caminos y la maquinaria vial, y no para ser redistribuidos en otras áreas del municipio, desde rentas generales.

Retenciones y la Distribución de Tributos: Una Batalla Continua

Enríquez también reflexionó sobre el tema de las retenciones, que continúan siendo un tema de debate constante entre los productores y el gobierno. Si bien se está planteando una reducción gradual de las retenciones, el presidente de la Sociedad Rural señaló que el sector agropecuario sigue sin ver los beneficios de esas reducciones. En su opinión, las retenciones no deberían utilizarse para cubrir otras necesidades del gobierno, sino que deberían ser dirigidas de manera directa a obras y mejoras en la infraestructura que permiten la producción, entre ellos las vías de transitabilidad y comunicación.

El modelo de distribución de tributos también sigue siendo un tema candente. Enríquez subrayó que, a pesar de los esfuerzos, la provincia de Buenos Aires sigue atrasada en este aspecto. Las retenciones no están volviendo en forma de infraestructura, y esto está afectando gravemente la competitividad de los productores.

El Futuro del Sector: Desafíos y Oportunidades

A pesar de los desafíos del año, Enríquez cerró con la nota más positiva, destacando que la cosecha de trigo, aunque menor de lo esperado, se ha logrado superar gracias a las lluvias recientes. Sin embargo, los problemas siguen siendo significativos, y las pérdidas económicas por los bajos rendimientos no son menores. La ganadería, especialmente, enfrenta una situación crítica, ya que muchos productores han tenido que reducir sus rodeos debido a la falta de pasto y la escasez de agua.

En resumen, Enríquez expresó la necesidad de una política de estado que trascienda los cambios de gobierno y garantice que la infraestructura vial y la maquinaria del municipio sean gestionadas de manera eficiente y continua. “Los cambios políticos no pueden frenar el trabajo necesario para el sector agropecuario”, enfatizó. Es necesario que los funcionarios de cada area continuen como política de Estado. Además, destacó la importancia de trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante para asegurar que los recursos se utilicen de manera transparente y eficiente.

Para cerrar, Enríquez reiteró su agradecimiento a los productores y a toda la comunidad de Nueve de Julio por su resiliencia en un año tan difícil, y dejó en claro que el camino hacia un sector agropecuario más competitivo y eficiente pasa por una adecuada gestión de los recursos y un enfoque serio en la infraestructura vial.

Este análisis completo sobre la situación del campo en Nueve de Julio y la región de Buenos Aires pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales que permitan garantizar un futuro más próspero para los productores y para la comunidad en general.