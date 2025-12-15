Festivales de Compras: Más de 80 millones movilizados y 30 mil asistentes

- Advertisement -

El pasado lunes 8 de diciembre tuvo lugar la última edición del Festival de Compras del año, una propuesta que se ha ido consolidando como uno de los eventos más importantes para el comercio local.

Con un balance muy positivo, el festival dejó una huella significativa tanto en los números como en las experiencias compartidas por comerciantes y asistentes.

Este ciclo de festivales se desarrolló en tres jornadas durante el año, cada una en diferentes puntos de la ciudad, y logró convocar a más de 30 mil personas en total. En total, se presentaron más de 166 puestos, que incluyeron a emprendedores, negocios locales, empresas y puestos gastronómicos. Esta diversidad de participantes le otorgó al evento un carácter dinámico y plural, abarcando distintas áreas del comercio y la cultura local.

Uno de los grandes atractivos de estas ediciones fue la variedad de actividades pensadas para toda la familia. Además de la posibilidad de realizar compras, el público disfrutó de juegos infantiles, espectáculos de circo y diversas propuestas de entretenimiento, lo que convirtió al Paseo de Compras en un espacio ideal para una jornada completa de recreación.

El impacto económico de esta iniciativa fue también destacado. Según el informe de los organizadores, entre las tres ediciones se movilizaron aproximadamente 80 millones de pesos, una cifra que refleja no solo el éxito de la actividad, sino también su relevancia en la reactivación del comercio local. Estos datos subrayan la importancia del festival para el desarrollo económico del distrito, ya que contribuye tanto a los emprendedores más pequeños como a los comercios más establecidos.

Desde la organización, se destacó la creciente participación del sector comercial, tanto en términos de la cantidad de puestos como de la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Además, las opiniones del público y de los comerciantes fueron altamente positivas, resaltando la calidad de la organización y la satisfacción general con la experiencia vivida.

Este éxito parece sentar las bases para la continuidad del Festival de Compras, que ya ha adquirido un carácter anual y que promete seguir creciendo en los próximos años. La propuesta no solo apoya el consumo local, sino que también se posiciona como un evento clave en el calendario cultural de la ciudad, uniendo a la comunidad en torno a un mismo objetivo: disfrutar de la vida urbana, fomentar el comercio y celebrar la diversidad de la oferta local.

Con este exitoso cierre de año, el Festival de Compras demuestra ser una de las iniciativas más esperadas y valoradas por los vecinos, reafirmando su importancia para el desarrollo económico y cultural del distrito.