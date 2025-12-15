lunes, diciembre 15, 2025
El Gobierno Anuncia la Concesión Privada de Tecnópolis por 25 Años

Saldrá a licitación por un canon mensual de $611 millones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno lanzará la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio, pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada

De esta manera, el Gobierno Nacional avanza con su plan para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. Así lo hizo saber en un documento difundido este domingo.

Según argumenta el Gobierno en información oficial, la concesión, con una duración inicial de 300 meses (25 años), tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno ya había iniciado un proceso de reducción de la dotación de personal en más del 30% (pasó de 333 a 198 empleados).

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión.

