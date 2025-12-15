El 42% de los conductores usa el celular mientras maneja

- Advertisement -

La Defensoría del Pueblo bonaerense, presentó un informe detallado sobre el impacto del uso de pantallas en la vida cotidiana, como parte de su campaña “Desconectá para Conectar”.

Mediante encuestas y conversaciones con especialistas, el organismo analizó las implicancias del tiempo frente a las pantallas y su impacto en diversos ámbitos, con especial foco en niños, niñas y adolescentes, la educación, la seguridad vial y la influencia de la inteligencia artificial.

El informe se estructuró en cinco ejes clave:

El tiempo de uso de pantallas y sus efectos en la vida social y emocional. La relación de los niños, niñas y adolescentes con los teléfonos móviles. El impacto del uso de pantallas en el rendimiento en las escuelas. El uso del teléfono mientras se conduce, con implicancias en la seguridad vial. Las opiniones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

Según los datos presentados, el 36% de los encuestados tiene un uso problemático de los teléfonos móviles, lo que señala una dependencia creciente de estos dispositivos.

Además, el 30% afirmó que el uso excesivo de pantallas afecta negativamente su vida social, mientras que el 43% de los padres y madres indicó que este fenómeno impacta en sus relaciones con los jóvenes.

En el ámbito educativo, un 31% de los estudiantes considera que el uso del teléfono perjudica su rendimiento escolar. Por otro lado, un alarmante 42% de los conductores no toma medidas para evitar el uso del teléfono mientras maneja, lo que genera riesgos para la seguridad vial.

También se reportó que el 26% de los participantes han tenido algún inconveniente relacionado con la inteligencia artificial.

El informe fue respaldado por las intervenciones de importantes referentes del ámbito de la salud, la educación y la tecnología. Entre los protagonistas que compartieron su análisis estuvieron el neurólogo infantil Mauricio Pedersoli, la experta en ciudadanía y crianza digital Lucía Fainboim, el especialista en Educación Santiago Stura, y el experto en inteligencia artificial Mariano Battistotti, entre otros.

En tanto, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense se señaló que el objetivo de este documento no es demonizar el uso de las pantallas, sino comprender cómo influyen en cada vida y generar estrategias para mitigar sus efectos negativos. Se busca promover un uso más consciente y equilibrado de la tecnología, en beneficio de la salud y el bienestar social.

La Defensoría también compartió que este estudio forma parte de un proceso continuo de investigación y reflexión en torno a cómo las nuevas tecnologías modelan nuestra vida cotidiana, y cómo puede encontrarse un equilibrio entre los avances digitales y la protección de los derechos y la salud de los ciudadanos.

Para acceder al informe completo, se puede consultar aquí.