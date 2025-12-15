lunes, diciembre 15, 2025
CRA propone una reforma tributaria integral para fortalecer el sector agropecuario y aumentar la competitividad

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presenta un conjunto de propuestas para una reforma fiscal orientada a la inversión productiva, destacando la eliminación de las retenciones y medidas estructurales para corregir distorsiones en el sistema tributario argentino

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha presentado un paquete integral de propuestas para una reforma tributaria moderna, simple y orientada a la inversión productiva. Este documento, que ya ha sido remitido a funcionarios nacionales, refleja una visión proactiva del sector agropecuario y busca aportar medidas concretas para el diseño de un sistema impositivo que favorezca el crecimiento económico, sin penalizar a quienes producen, invierten y generan empleo.

Uno de los ejes principales de las propuestas es la eliminación total y definitiva de las retenciones, considerada por CRA como una condición esencial para recuperar la rentabilidad, aumentar la producción y mejorar la competitividad exportadora del sector. Sin embargo, la entidad subraya que una reforma real y efectiva no debe limitarse únicamente a este aspecto, sino que debe abordar reformas estructurales que corrijan las distorsiones profundas del actual sistema tributario argentino.

Entre las medidas propuestas por CRA, se destacan el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos y la actualización del régimen de IVA anual. También se incluyen propuestas para mejorar los criterios de valuación y crear un esquema que incentive el uso de fertilizantes. Además, CRA propone revisar las retenciones y percepciones establecidas por la Resolución General 830, eliminar tributos distorsivos como el Impuesto al Cheque y el SIRCREB, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.

El enfoque integral de estas propuestas se basa en la neutralidad tributaria, la promoción de la inversión y la formalización de los actores del sector. El objetivo no es otorgar privilegios sectoriales, sino más bien construir un sistema tributario más equitativo y eficiente, que incentive el capital productivo y ofrezca previsibilidad para una planificación a largo plazo.

El paquete de reformas ya fue puesto a disposición de las autoridades nacionales y forma parte de una agenda constructiva del campo para fomentar un nuevo ciclo de crecimiento en el sector agropecuario.

Lee las propuestas completas, aquí:
Enlace al documento

