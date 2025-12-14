Lordén y Miranda, dos de los diputados más laboriosos de la Legislatura bonaerense

El flamante bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados bonaerense se consolida como una de las fuerzas más activas de la Legislatura, con la incorporación de dos de los legisladores que más proyectos de ley presentaron durante el año 2025. Se trata de Alejandra Lordén, presidenta del bloque, y Valentín Miranda, quienes se destacan por su constante trabajo y compromiso con las demandas sociales de sus regiones.

Lordén, quien representa a Saladillo, fue la diputada con mayor cantidad de proyectos de ley presentados en este periodo, reflejando su dedicación y enfoque en la actividad legislativa. Por su parte, Miranda, diputado por la Cuarta Sección Electoral y oriundo de Trenque Lauquen, también se destacó al ubicarse en la quinta posición del ranking de presentación de iniciativas legislativas, entre los 92 diputados que componen la Cámara.

Ambos legisladores destacaron la importancia del trabajo cercano con la ciudadanía y coincidieron en que su compromiso va más allá de las cifras. En un mensaje conjunto, Lordén y Miranda expresaron: “El trabajo es algo que siempre ponemos sobre la mesa. No le quitamos el cuerpo, sino todo lo contrario, porque para eso la gente nos eligió y nos sentó en una banca. Pero justamente hacemos lo contrario: vamos al territorio, hablamos con la sociedad y lo traducimos en proyectos de ley. Ese es nuestro labor y tratamos de ponerlo por encima de todos. La gente puede quedarse tranquila que este bloque de la UCR va a escuchar a todos y trabajar a destajo por intentar modificar la realidad.”

El desempeño de ambos diputados pone de manifiesto el énfasis que la UCR está poniendo en una gestión activa y cercana a las necesidades de la comunidad, con un claro objetivo de generar cambios concretos a través de propuestas legislativas que impacten directamente en la vida de los bonaerenses.