Humberto Valle será el juez encargado de presidir el juicio político a la Dra. María Florencia Valinoti

La provincia de Buenos Aires avanza hacia un juicio político histórico, el primero de su tipo en el ámbito municipal, que involucra a un juez de faltas. La Dra. María Florencia Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N° 1 de Nueve de Julio, será juzgada por inconducta, luego de haber sido condenada en una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, la cual no está firme, pero que este proceso prosperó por otros hechos: uno de ellos, violencia institucional o destrato.

En un paso clave para el proceso, se ha confirmado que el juez Humberto Valle, actual titular de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, será quien presida el juicio político. Valle, con una amplia trayectoria en el ámbito judicial, tendrá la responsabilidad de guiar el proceso que podría culminar en la destitución de Valinoti.

Sin embargo, aún quedan por designarse los otros seis integrantes del jurado, quienes serán elegidos a través de un sorteo. Tres de ellos serán abogados de la matrícula del Colegio de Abogados de Mercedes, todos domiciliados en Nueve de Julio, y los otros tres serán concejales del municipio, uno de los cuales deberá ser abogado, conforme a la normativa establecida. El Concejo Deliberante de Nueve de Julio tiene la responsabilidad de realizar el sorteo y designar a los profesionales que integrarán el jurado. No podrá ser integrante del mismo el Concejal Luis Moos por ser el edil denunciante y deberá ratificar de viva voz esa denuncia por lo que no podrá ocupar al mismo tiempo ambos sitios.

El juicio, que se llevará a cabo durante el mes de feria judicial, está previsto para comenzar antes del 15 de enero de 2026, en lo que sería un hecho sin precedentes en el sistema judicial provincial.

Un Juicio de Alta Relevancia

El caso de la Dra. Valinoti ha captado una atención especial no solo por las irregularidades judiciales en su accionar, sino también por la trascendencia que tiene en el ámbito judicial municipal. La jueza, que asumió el cargo el 1 de septiembre de 2016, fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso, además de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo de primera instancia fue dictado por el Juzgado Correccional N° 3 de Mercedes, tras un extenso proceso judicial.

El juicio político que se desarrollará en Nueve de Julio será el primer caso de este tipo bajo la normativa de la Ley 10.269, que regula los procedimientos para destituir a jueces de faltas en la provincia de Buenos Aires. Este proceso no solo cuestiona la gestión de Valinoti, sino que también podría sentar un precedente para la remoción de jueces de faltas en la provincia.

El Papel del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio juega un papel central en el proceso, ya que es el encargado de realizar el sorteo para elegir a los tres abogados que integrarán el jurado. Este sorteo, que se llevará a cabo en los próximos días, debe garantizar la transparencia del proceso, conforme a la normativa de la Ley 10.269.

El Futuro del Juicio

El juicio político a la Dra. Valinoti se realiza en un contexto de gran incertidumbre. La Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, había solicitado la renuncia de la jueza desde el inicio de la investigación, pero Valinoti ha rechazado dicha solicitud, sosteniendo que su proceder fue ajustado a derecho.

Aunque el juicio está previsto para comenzar antes de mediados de enero de 2026, la Dra. Valinoti aún tiene la posibilidad de evitarlo si decide presentar su renuncia. De no hacerlo, el proceso judicial avanzará, marcando un hito histórico en el sistema judicial bonaerense con epicentro en Nueve de Julio.

En los próximos días se espera que se resuelvan los detalles restantes del juicio, y el proceso finalmente pueda dar inicio.